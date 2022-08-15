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考試分發入學放榜低分高就？ 南一中校長：非全然

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
大學分科測驗今年人數少，被認為明年選擇申請入學人數會再增多。記者鄭惠仁／攝影
大學分科測驗今年人數少，被認為明年選擇申請入學人數會再增多。記者鄭惠仁／攝影

今年大學分科測驗人數不到3萬人，較去年指考少了1萬1千多人。大學考試分發入學放榜後，傳出「低分高就」情形，台南一中校長廖財固分析認為，僅有少數冷門科系有此情形，頂尖大學熱門科系仍是競爭激烈。

廖財固表示，大學指考從今年起改為分科測驗，但因申請入學放榜距分科測驗僅約1個月，部分學生認為準備時間不夠，選擇申請入學，加上其他因素影響，使得首次分科測驗人數明顯較去年指考人數減少。他認為，明年以學測成績申請入學方式來選擇就讀學校會更明顯，部分學校應會調整策略，會把熱門科系較多名額放在申請入學。

今年因申請入學的人數增加，但熱門科系名額有限，競爭反而較為激烈；而分科測驗人數減少，相對形成透過考試分發入學管道，可選擇的系所較多，被認為反較有利。考試分發入學放榜後，也傳出「低分高就」情形，有學生以比往年較低的分數錄取頂大。

廖財固認為並非全然是這樣，其實多數熱門科系並沒有在考試分發入學有較多名額，雖然有出現「低分高就」，卻是少數冷門科系。他表示，明年透過申請入學方式選擇就讀學校的人數應會再增加，更多學校熱門科系也應會調整策略，增加申請入學的名額，提早搶優秀學生，趁著暑假，及早為明年初的學測做準備最重要。

科系 分科測驗 指考

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