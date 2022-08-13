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多元入學大一生分發近八成 靜宜未來將調整招生策略
靜宜大學今天針對媒體「分發入學」缺額相關報導提出說明指出，大學招生有「繁星推薦」及「個人申請」及「分發入學」等三個多元入學管道；該校雖在「分發入學」有招生缺額，但在繁星推薦、個人申請、運動績優、四技二專甄選、原住民專班等入學管道，已分發大一學生人數超過2000名，占總招生員額近八成，全校學生人數仍維持約1萬1500人。
大學分發入學管道昨放榜，靜宜大學今天指出，受到少子化、考招變革及疫情衝擊等影響，台灣高教面臨很大挑戰，尤其今年分科測驗總報名人數大幅下降，各校分發缺額因而創新高，靜宜雖在「分發入學」管道有招生缺額，但「繁星推薦入學」及「個人申請入學」的已分發大一學生人數超過2000名，已占總招生員額近八成。
靜宜大學表示，該校近年來在教育部補助、師生研發、各項競賽及媒體評比等皆獲得肯定與佳績，校方未來會持續努力、瞭解學生想法及學習需求，以最完善的軟硬體設備、豐沛的國際化資源、跨領域課程與訓練，輔以四年一貫創新就業培力策略，全方位提升學生的競爭力。
靜宜大學指出，針對受到衝擊的系所，未來持續秉持創校66年所奠定的良基，校方會進行專業課程、產學合作及跨域學習的創新改造，並透過與高中端的策略聯盟，同時強化境外等招生多管齊下，積極調整招生策略，吸引更多學生加入靜宜大學的行列。
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