大學分發放榜 中一中校長建議：分科考試應納入國、英

大學分發入學結果今天出爐，這是首次以新制分科測驗成績加上學測成績換算進行分發。台中一中校長林隆諺觀察，整體而言新制對學生錄取校系沒有太大差異，不過因為分科測驗不考國文、英文兩科，今年決定重考的人數會比較多。

林隆諺說，今年分科考試學生比去年指考減少1萬多人，一方面實施新課綱教材，舊課綱學生沒來考，其次是分科考試不重考國英，因此沒考好的學生會考慮明年重考。他說，教育界呼籲把國、英兩科納入分科考試，多給學生一個機會，否則學測失常、沒考好，學生會提早放棄。

台中一中今年畢業生升大學表現優異，校方統計，國立大學與私立醫科錄取689人、占75.38%，熱門國立大學台清交成政367人、占40.15%；去年台大醫學系錄取10人，今年錄取14人，台大電機系去年15人、今年13人，台大法律系去年6人、今年6人。

校方表示，今年新制上路，各科系採計科目不同，加上又有不同的加權計算方式，總計有163種採計組合，對學生選填志願是一大挑戰；校方協助學生，展現多元學習成果，今年錄取校系與往年相比，沒有太大差異。

不過，林隆諺說，以學測錄取人數推算，應該考分科測驗的學生數約400多人，但只有將近400人報考，有不少人因為學測國、英兩科考不好，但分科測驗不考這兩科，因此決定重考。

錄取台大政治系的學生曾曜廷說，他的學測成績頂標，但不算頂尖，尤其數A很難、沒考好，只好放棄申請台大政治系，改投入分科考試；分科考試不考國、英並不公平，有些同學實力能上台、清、交等校系，但因為學測國、英沒考好而失去機會。