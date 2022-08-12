聽新聞
test
0:00 / 0:00
大學分發放榜 中一中校長建議：分科考試應納入國、英
大學分發入學結果今天出爐，這是首次以新制分科測驗成績加上學測成績換算進行分發。台中一中校長林隆諺觀察，整體而言新制對學生錄取校系沒有太大差異，不過因為分科測驗不考國文、英文兩科，今年決定重考的人數會比較多。
林隆諺說，今年分科考試學生比去年指考減少1萬多人，一方面實施新課綱教材，舊課綱學生沒來考，其次是分科考試不重考國英，因此沒考好的學生會考慮明年重考。他說，教育界呼籲把國、英兩科納入分科考試，多給學生一個機會，否則學測失常、沒考好，學生會提早放棄。
台中一中今年畢業生升大學表現優異，校方統計，國立大學與私立醫科錄取689人、占75.38%，熱門國立大學台清交成政367人、占40.15%；去年台大醫學系錄取10人，今年錄取14人，台大電機系去年15人、今年13人，台大法律系去年6人、今年6人。
校方表示，今年新制上路，各科系採計科目不同，加上又有不同的加權計算方式，總計有163種採計組合，對學生選填志願是一大挑戰；校方協助學生，展現多元學習成果，今年錄取校系與往年相比，沒有太大差異。
不過，林隆諺說，以學測錄取人數推算，應該考分科測驗的學生數約400多人，但只有將近400人報考，有不少人因為學測國、英兩科考不好，但分科測驗不考這兩科，因此決定重考。
錄取台大政治系的學生曾曜廷說，他的學測成績頂標，但不算頂尖，尤其數A很難、沒考好，只好放棄申請台大政治系，改投入分科考試；分科考試不考國、英並不公平，有些同學實力能上台、清、交等校系，但因為學測國、英沒考好而失去機會。
錄取台大電機系的學生林皓群說，他學測數A沒考好，一階申請沒通過台大電機，參加分科考試才錄取；他認為分科測驗不考國英，優點可深入準備其他專業科目，但如果這兩科沒考好，等於沒有第二次機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言