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面對新課綱 嘉中、嘉女分科考成績斐然

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義高中校長陳元泰（中）致贈紀念杯給分科考表現優異同學。記者李宗祐／攝影
嘉義高中校長陳元泰（中）致贈紀念杯給分科考表現優異同學。記者李宗祐／攝影

今年首度分科考嘉義高中共274人報考，有174人上國立大學、醫牙學系10人；嘉中校長陳元泰表示，面對第一屆新課綱、疫情，同學組成讀書會，老師考前線指導解題，在最後衝出好成績。嘉義女中報考156人，135人錄取國立頂尖大學及醫藥大學相關科系逼近9成；校方表示，這顯示嘉義女中師生踏實努力，從課程扎根，面對108新課綱仍然有好成績出現。

嘉義高中表示，除了嘉中傳統醫牙科系亮點外，學生依照自己的興趣、性向，選擇自己的科系；黃則鈞、廖家弘、藍品昕於學測受挫後，在此次分科考試分別錄取台大、政大法律系，可看出學生對於未來學習、生涯規劃與產業趨勢，漸突破傳統思維，而有更新的想法與認知。

數理資優班吳柏翰學測時已經考上清大電機，但是清楚牙醫是自己最夢幻的科系。因此還是決定放棄清大電機，繼續考分科，如今美夢實現。

沈芳鈞想唸哲學系在二下從自然組轉到數B社會組，因為家庭經濟因素，利用課餘在資源回收場打工，完全沒有補習，用自己的方式和節奏讀書。在分科考試中，歷史、公民皆獲60滿級分，錄取台大社會學系。

嘉義女中表示，併同先前已繁星推薦入學、申請錄取的同學及醫藥牙等醫學相關科系錄取表現出色，質與量全創佳績，達國立大學錄取標準近9成。其中台大18人，政大8人，成大11人，清大8人，陽明交通大學15人，師大21人等。

醫學系有劉玉華錄取台大醫學系、張嘉倪錄取台北醫大醫學系、陳慧穎、詹雯淇錄取慈濟大學醫學系、曾加恩錄取長庚大學醫學系、邱士珈錄取國防醫學院醫學系。蘇玥臻、陳奕涵、陳于薇、許毓玲各錄取國立陽明交通大學、中國醫藥大學、高雄醫學大學、中山醫學大學等校牙醫系；李佳臻與翁晨瑋同學錄取中國醫藥大學中醫學系乙組。

普通班近300位同學錄取國立頂尖大學校系表現相當出色。

嘉女校長蔡枳松表示，嘉女在教學上著重多元、全方位發展，不論在語文、社會、財法政、數物、理工與醫學等全面的領域均給予孩子周延的教學環境與引導，使得孩子3年學習有成，表現突出。期盼全體學生在未來4年大學之路上，更謙卑地充實自我，更積極地精進努力，未來都能成為裨益社會、民生、國際的各領域傑出領袖。

嘉義 分科測驗 學測 課綱 科系

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