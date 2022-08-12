大學分發 基隆二信高中2人上台大：堅持到最後登高峰

111年大學分發入學今天放榜，基隆二信高中再添國立大學15人，其中該校頂大班僅有3位學生參加分科測驗，有二人錄取台大，一人錄取政大，考生說，堅持到最後的人，有機會登上自己的人生高峰。

今年是108新課綱，以分科測驗成績進行大學分發的第一年，二信高中只有40人參加，其中有15人錄取國立大學，除了台灣大學二人、政治大學一人，還有台灣師範大學二人、台灣海洋大學及東華大學各三人、中正大學、嘉義大學、台中教育大學、台東大學各一人。

根據考分會統計，今年共有62校190個系組參與分發入學招生，招生名額共有3萬9350名，較去年增加3023人，卻僅有2萬5297人順利完成登記。

堅持到最後參加分科測驗分發錄取台大歷史系的吳宇凡表示，很多人認為堅持到最後的大學分發會耽誤個人課外活動的適性發展，他不以為然，他反而以平常心在考前持續參加課外活動，除了參與「領培營」活動外，也透過零碎時間考取汽機車駕照。

他認為最重要的是「態度」及「善用時間」，在準備升學考試的過程中持續參與志工活動及課外活動，會讓自己視野更寬廣，思維更全面，對自己的大考成績反而有正面提升。

錄取台大經濟學系的楊東祐，也錄取中央警察大學。在高中時期就跨域自然組及社會組，培養自己的軟實力參加PBL批判性思考社團，多元探索各項技能，包括跨域選修財金、電機、機械，也參加科展，考取PCB繪製證照，另外在學科部分也通過TMT10數理檢定，多益710分，同時在學期間的模擬考自然組及社會組他都參加，可說是一個跨域跨界的「斜槓人才」。