聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學分發 基隆二信高中2人上台大：堅持到最後登高峰

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
錄取台大歷史系吳凡宇。圖／二信高中提供
錄取台大歷史系吳凡宇。圖／二信高中提供

111年大學分發入學今天放榜，基隆二信高中再添國立大學15人，其中該校頂大班僅有3位學生參加分科測驗，有二人錄取台大，一人錄取政大，考生說，堅持到最後的人，有機會登上自己的人生高峰。

今年是108新課綱，以分科測驗成績進行大學分發的第一年，二信高中只有40人參加，其中有15人錄取國立大學，除了台灣大學二人、政治大學一人，還有台灣師範大學二人、台灣海洋大學及東華大學各三人、中正大學、嘉義大學、台中教育大學、台東大學各一人。

根據考分會統計，今年共有62校190個系組參與分發入學招生，招生名額共有3萬9350名，較去年增加3023人，卻僅有2萬5297人順利完成登記。

堅持到最後參加分科測驗分發錄取台大歷史系的吳宇凡表示，很多人認為堅持到最後的大學分發會耽誤個人課外活動的適性發展，他不以為然，他反而以平常心在考前持續參加課外活動，除了參與「領培營」活動外，也透過零碎時間考取汽機車駕照。

他認為最重要的是「態度」及「善用時間」，在準備升學考試的過程中持續參與志工活動及課外活動，會讓自己視野更寬廣，思維更全面，對自己的大考成績反而有正面提升。

錄取台大經濟學系的楊東祐，也錄取中央警察大學。在高中時期就跨域自然組及社會組，培養自己的軟實力參加PBL批判性思考社團，多元探索各項技能，包括跨域選修財金、電機、機械，也參加科展，考取PCB繪製證照，另外在學科部分也通過TMT10數理檢定，多益710分，同時在學期間的模擬考自然組及社會組他都參加，可說是一個跨域跨界的「斜槓人才」。

二信高中表示，學校普技高學生在校養成「不到最後絕不放棄」的精神與態度，今年在最後的科大分發及大學分發，分別有二人利用此管道再登第一志願台灣科技大學及台灣大學，也證明只要態度好堅持更好，最後有機會登上最高峰。

錄取台大經濟系的楊東祐。圖／二信高中提供
錄取台大經濟系的楊東祐。圖／二信高中提供

台大 分科測驗 台灣大學

延伸閱讀

分發入學51所大學招不滿！文大缺額逾2千、頂大也受挫

分發入學放榜！錄取率98.94%、缺額逾1.4萬 雙創新高

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

分科加考國、英再成戰場 高教司提3方案「開放態度」

相關新聞

大學分發錄取率98.94%、缺額1.4萬 雙創新高

一一一學年大學分發入學管道昨放榜，受考招改制和少子化衝擊影響，今年參與分發學生數大減，但學校未及時因應調整招生名額分配，...

不只私立大學要「瘦身」 少子化已燒到公校

大學分發入學昨放榜，不僅多所私校招不滿，部分公立大學，甚至是頂尖大學也有缺額。教育團體提醒，公立大學普遍缺乏憂患意識，如...

分發入學清大罕見出現2缺額 教務長這麼分析

111學年度大學分發入學管道今天放榜，身為頂大的國立清華大學罕見出現2個缺額，引起關注。清大教務長巫勇賢說，2個缺額出現...

台積電效應材料系也很夯 成大資工分數超過台大機械

111學年度大學分發入學管道於今天放榜。部分學校招不滿學生，但頂尖大學熱門科系仍競爭激烈，補教業者分析，半導體等科技產業...

彰中3年來再見台大醫 李尙霖放棄繁星改考分科攻頂

大學分發入學今天放榜，彰化高中數理資優班學生李尙霖放棄繁星成大電機系入場券，轉戰分科，順利登頂考上台大醫學系，這是彰中3...

克服耳朵聽力問題！她學舞立志當聽力師 錄取中山醫大

111學年度大學入學分發今放榜，屏東女中何敏菁從小因耳道長膽脂瘤，歷經兩次開刀，追蹤治療，熱愛跳舞的她，雖不至於聽不見音...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。