考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

111學年度大學分發入學管道於今天（12日）上午放榜，8時起可開放考生線上查榜，並由大學寄發錄取通知書。由於今年分發名額遠大於登記人數，缺額總數上看1.4萬，錄取率預估將比去年97.98%更高。

大學分發入學於今天上午8時放榜，考生可直接上「大學考試入學分發委員會」https://www.uac.edu.tw/ 網站查詢錄取名單，查詢系統將開放至8月15日下午5時。此外，各大學亦會向考生寄發錄取通知單。若對分發結果有疑義，則可於8月15日下午5時前申請複查。

根據考試入學分發委員會統計，今年分發入學提供3萬9350個名額，卻僅有2萬5297人登記，名額首大於登記人數。即使假設所有學生均順利分發入學，缺額仍達1.4萬，預計將遠超去年缺額2732個。

去年分發入學錄取率為97.98%，先前考分會已預估，今年分發入學名額雖高於登記人數，但因考生須達各採計組合最低門檻，且各校系可設成績檢定標準，加上部分考生非特定校系不讀，預估錄取率雖會比去年高，但仍不會突破100%。