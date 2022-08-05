112學年升大學考試簡章今起發售 英聽測驗時間增5分鐘

大考中心今天表示，即日起開始至明年7月13日發售112學年度考試簡章，簡章內容包括高中英聽測驗、學科能力測驗、分科測驗等三項考試測驗說明和試務作業等。第一次英聽考試將於9月7日起開放考生報名，大學學測則於11月1日報名，明年1月13至15日應考。

大考中心表示，112學年度考試簡章於即日起發售至明年7月13日止。學校、補習班即日起開放團體網路訂購簡章；個別考生則可於大考中心網站「出版／訂購」簡章專區訂購或到大考中心一樓服務台購買。網路版簡章也於今天起公布於大考中心網站，提供民眾查閱。

大考中心說，高中英聽舉辦兩次，考生可自由報考、成績擇優使用。第一次考試能分為上、下午場次，第二次考試僅辦理上午場次，112學年英聽考試時間略有變革，預備時間縮短調整為10分鐘，考試時間則為50分鐘，增長5分鐘。

主要升大學管道學測考科同樣為國文、英文、數學A、數學B、社會、自然6科。國文考科分為兩節施測，分別為國語文綜合能力測驗及國語文寫作能力測驗，考生自由選考。國綜、國寫考試時間各為90分鐘，英文、數學A、數學B各為100分鐘，社會、自然各為110分鐘。

明年分科測驗尚未恢復數乙，考科和今年雷同仍為物理、化學、數學甲、生物、歷史、地理、公民與社會共7科，考生自由選考，各科考試時間均為80分鐘。

大考中心提醒，英聽、學測與分科測驗三項考試成績主要提供大學繁星推薦、申請入學與分發入學管道採用，亦可用於科技校院日間部四年制申請入學管道、部分大學的進修學士班招生等，考生可多留意相關招生簡章等資訊。