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分發入學今起填志願 8月12日公告分發結果

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
分發入學今起開放志願登記。本報資料照片
分發入學今起開放志願登記。本報資料照片

111學年分科測驗日前已公告成績，考生可進行後續分發入學並於今天開放網路登記志願，登記時間為即日起上午9起至8月2日下午4時30分，逾期未完成登記者，不得以任何理由要求分發。

根據大學考試入學分發委員會公布資訊，今天上午9時起到8月2日下午4時30分為止，開放網路登記志願，預定8月12日公布分發結果。

登記費臨櫃繳費至8月1日下午3時30分止，ATM繳費至8月2日中午12時止，完成繳費才可登記分發志願，低收入戶考生則免繳。

考分會表示，進入登記分發志願系統需輸入身分證號碼及分科測驗應試碼，並於首次登入時自定通行碼，供之後每次登入登記分發志願系統時使用。

此外，今年分發入學總名額為3.9萬個，分科測驗報名考生僅2.9萬人。考分會分發組主任黃信復日前表示，今年分發入學名額首度高於報考生數目，錄取率有望高於去年97.98%、創下歷史新高。但考生仍需達各採計組合最低門檻才能登記志願，校系亦可設成績檢定標準，預估錄取率仍不會破百。

分科測驗

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