薇閣高中3位學生錄取台大醫學系 預估包辦榜首與榜眼

新考招制度首屆，成績公布，薇閣高中表示，在分科測驗成績公布後，陳逸、余宣辰、李德威3人確定錄取台大醫學系；其中陳逸五科滿級分300分、余宣辰五科滿級分299分，校方推估2位學生可望成為此次台大醫學系榜首與榜眼。

薇閣高中表示，薇閣數學資優班陳逸、余宣辰在111年大學分科測驗數學甲、物理、化學、生物四科榮獲滿級分。陳逸在高一錄取中研院生命科學人才計畫，也在台北榮總肝硬化實驗室進行動物試驗研究，課餘時間，陳逸還前往流浪動物之家服務，展現對生命的熱愛。在競賽上更展現對化學與生物的興趣，高分通過生奧初選，更是清華盃、化奧、學科能力競賽的化學領域常勝軍，在校期間，陳逸更積極參與班級事務討論。

薇閣高中表示，疫情下線上教學、模考與隔離，是今年畢業生所共同面對的難題，調整備考心態、讀書方法與生活作息，考驗著學生的定性，陳逸以這樣的態度與堅持讓自己走到最後，達成全科滿級分的殊榮。未來，陳逸想成為一名沉著而值得信賴的溫柔醫生，在醫學方面運用求學時累積的研究經歷與專業心態，把全部的自我奉獻給這個志業。

薇閣高中表示，余宣辰以學測59級分通過台大醫學系第一階段，但考量自身優勢後選擇放棄，毅然決然投入分科測驗，他在高中期間所參與的競賽，奠定了雄厚的數理能力，包含資訊、數學與物理奧林匹亞競賽，訓練邏輯思考，成為準備分科不可獲缺的養分，他期許自己成為一名研究型醫師，應用理工科目所學來創新醫學，成為跨領域整合人才。

數學資優班導師曾麗蓉表示，這兩位學生歷經三年的努力，交織汗水與淚水，從各項競賽的磨練挫敗中站起，不怕艱辛，勇於挑戰。

另外，薇閣高中表示，就讀自然科學班的李德威，自從知道學測成績不如自己大醫學系的理想之後，便執意加強數學甲、物理、化學、生物等學科，他曾期許自己「在正確的路上堅持，遠勝於苟且安逸」。

自然科學班導師吳栢青表示，李德威從進入高中就一直有興趣在「運動醫學」的領域，高中期間曾經參加「榮總醫療團隊與市體大運動醫學合作計畫」，此項課程主要是做籃球力學測量，選手培訓之用，也熱愛籃球，身為校隊的一員，他想做的是將興趣與職業結合，所以維持正常作息，有計畫的讀書刷題，便是他的成功法門。