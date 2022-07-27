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補教業預估：台大醫學系門檻282級分 台大法律271級分

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台灣大學示意圖。本報系資料照片
台灣大學示意圖。本報系資料照片

分科測驗今天成績公布，補教業者預估，今年第三類組第一志願多採計數甲、英文、物理、化學、生物，台大醫學系預計錄取門檻為282級分，台大牙醫、陽明醫學系預計281級分；二類組第一志願台大電機預計215級分；一類組第一志願台大法律271級分有機會錄取。

分科測驗今天公布成績和相關統計，今年分科測驗改採60級分制，得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，今年有別以往的百分位改採級分制，可能讓家長跟考生無法放膽填志願，因此改採用PR值（百分等級）推估落點。

藍天予表示，學生可從學系去年最低錄取分數估算出各校系PR值，並依照考生人數等數據，推估出今年PR值，即可再回推今年的可能錄取級分門檻。

藍天予舉例，如台大醫學系去年錄取分數為五科449.6分，換算去年PR值為98.96。考量今年考生人數調整PR值略降為98.76，考生再以98.76回推台大醫科採計五科各科級分，並算出今年台大醫科五科為282級分。

經得勝者文教分析，今年第三類組志願第一志願多採計數甲、英文、物理、化學、生物，台大醫學系預計落點為282級分，台大牙醫、陽明醫學則為281級分，成大醫學280級分；第二類組台大電機和台大資工採計英文、數甲、物理、化學四科，預計落點為215級分和214級分，清大電資學院學士班甲組則採計國文、英文、數甲、物理、化學，預估落點則為260級分。今年整體預估第二類組若考生五科級分總和達220就有機會上台大。

另外，第一類組則多採計國國文、英文、數B、歷史、公民，第一志願台大法律預估落點271級分有機會，政大法律則為259級分。其他如台大社工系、台師大心教預估為253級分。

升學輔導專家劉駿豪則說，由於一類組因分科測驗取消數乙，上千個一類組科系去年採計數乙，今年已變成參採數甲或學測數A、數B等選項，實在難以落點預估。但建議一類組學生，可先用PR值推算理想校系落點，以此為「定錨」前後擴填理想科系，也由於今年落點難估，因此也建議100個志願填好填滿。

由於今年分科測驗取消數乙，補教老師表示，一類組校系可能參採數甲或數A、數B等選項，落點難估。記者許維寧／攝影
由於今年分科測驗取消數乙，補教老師表示，一類組校系可能參採數甲或數A、數B等選項，落點難估。記者許維寧／攝影

台大 數甲 分科測驗

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