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分科成績公布！物理歷年最難頂標僅44級分 數學五標均下降

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
分科測驗五標成績。圖／大考中心提供
分科測驗五標成績。圖／大考中心提供

分科測驗今（7/27）公告成績與相關資料統計，今年分科測驗改採60級分制，物理科被評價為歷年最難頂標僅44級分，鑑別度下降；數學甲頂標則為43級分，但五標分數相較於五年平均值均下降，但鑑別度不足一分仍屬穩定。

大考中心以107至111學年度為統計區間，107學年指定科目考試5萬0742報考，至今年分科測驗大減剩下2萬9086人。今年應屆報名人數較去年下降4611人，非應屆畢業生則減少7221人。

今年分科測驗改採60級分制，大考中心亦將指考分數換算至新制統計。大考中心主任周兆民說，今年數甲級分人數百分比分布和109、110年指考類似，頂標今年43級分和109學年雷同。今年數甲五標分數分別較五年平均減少1.8、2.6、2.4、2.2、1.2級分，雖然都是負數但數值波動不大，代表跟往年差不多。

若以頂標減底標、前標減後標等鑑別度來看，周兆民也說，數甲相減後相較五年平均不足一分，代表鑑別度仍穩定。

今年物理科則被評論為近年來最難。周兆民表示，物理級分人數百分比與110指考類似，高分群百分比相似但中分群分布較廣。物理五標較五年平均下降0.6至3.8級分，物理科今年頂標只有44級分和去年雷同，鑑別度則分別較五年平均下降2.6級分與3.2級分，鑑別度確實有下降。

另外，周兆民也說，化學科今年頂標為50級分和107年雷同，人數百分比分布也和107年類似，鑑別度上頂標減底標較五年平均減少0.2級分，但前標減後標則上升0.6級分，鑑別度仍平穩；生物科級分人數百分比分布大致與過去四年指考類似，鑑別度較五年平均分別減少1.2與0.8級分，鑑別度穩定。

至於社會組科目，周兆民說，歷史科今年頂標52級分，和往年相比同樣呈現高分群略多的趨勢，五標與五年平均值相較多平穩，鑑別度亦平穩；地理科頂標今年則為53級分為近五年最高，和歷史科一樣歷年高分群略多，鑑別度則較五年平均分別提高0.8和0.2級分，仍算平穩。

公民科今年則首度出現非選題，但學生表現不俗。周兆民說，今年公民科頂標為近五年來最高，和109學年雷同，鑑別度則較五年平均值提升2.8和1.4級分，鑑別度指標上升。

分科測驗七月中旬落幕，今日公告成績並寄發成績單。記者杜建重／攝影
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110指考 分科測驗

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