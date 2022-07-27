考生快來查！分科測驗成績今公告 7月30日開放登記志願

大學入學考試中心於今日（7/27）公布111學年度分科測驗成績，上午9時起開放網路和語音查詢，考生可至大考中心網站「分科測驗試務專區」點選「成績查詢」，若考生於報名時已填妥手機號碼，亦會收到簡訊通知成績。

首屆分科測驗於7月中旬落幕，根據大考中心統計今年約2.9萬人報考。分科測驗包含物理、化學、數學甲、生物、歷史、地理、公民與社會等7考科，參與大學分發入學管道招生校系，亦可採計分科測驗和學測成績。

分科測驗成績今天公告，上午9時起考生可上網或透過電話語音查詢，並將同步寄發成績單。考生9時起亦可至大考中心網站「分科測驗試務專區」https://ap.ceec.edu.tw/RegExam?ExamTypes=B 點選「成績查詢」。

此外，今年分科測驗改採60級分制，為了方便學生分發，今年成績通知單將包含分科測驗各科成績，與學測使用於分發入學管道採計的成績，學測成績將從15級分制轉換為60級分制呈現給考生。

若考生對成績有疑義，則可向大考中心申請成績複查，複查申請時間為今日9時起至7月29日下午5時止，每科複查作業費用為50元。

大考中心7月30日至8月2日開放考生登記志願，8月12日公布最終錄取結果。大學考試入學分發委員會也預計於今日公布大學分發入學管道招生總名額、組合成績人數累計表、最低登記標準表。