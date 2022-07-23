申請入學面試官看備審資料　逾4成僅花不到10分鐘

108新課綱上路滿三年，首度適用111學年大學考招新制申請入學剛落幕。《親子天下》今天（7/23）公布新課綱首屆大學選才調查，超過3成大學教師認為108課綱生自主學習能力較強，但也發現逾4成教師，花不到十分鐘就可看完一份備審資料。台大副教務長陳林祈表示，台大內部調查，則有27%老師花16至20分鐘看學生備審資料，更有20%的老師花20分鐘以上仔細讀。

108課綱起高中生要建置高中學習歷程檔案，並納為申請入學書面審查資料一環。《親子天下》調查全國負責甄試的大學教師，於在今年5月30日至6月30日期間，發送問卷到全台1508大學校系，最後取得609份有效樣本。

根據調查，超過3成（35%）大學教師認為，108課綱學生自主學習能力比歷屆學生強，26.3％認為學生更能表達自身觀點；而在書審資料部分，也有36.7％大學教師認為學習歷程自述非常重要、49.1％認為很重要。

儘管大學教師多認為書審資料很重要，但調查顯示，33.8％老師僅花6到10分鐘看一份備審資料佔比最高，另有20.4％老師花20分鐘以上看一份資料，18.9％介於15到20分鐘。另有11.8％花11到15分鐘，8.8％花不到5分鐘看一份資料；若再以按學群區分，文史哲29.7％、建築與設計29％，較高比例教師花20分鐘以上看一份資料。

台大副教務長陳林祈則分享，根據台大校內調查，25%的教授花11至15分鐘看備審資料； 27%的教授則花16至20分鐘；更有20%的老師願意花超過20分鐘。

陳林祈也表示，去年舊課綱時期台大全體學生平均書審成績為82分，今年也是82分，並未因新課綱上路有太大差異。台大於今年春季辦理多場模擬研習，校內76%審查委員均參與演練，即便受到疫情影響台大也未讓二階甄選停下腳步，在於系所認為一定要看看未來的學生，也希望讓學生看看未來的學校。

陳林祈也說，大學宣導學習歷程檔案適度就好，還是想告訴學生，做學習歷程應回到以學生為主體，只要自己寫、勾選與申請系所相關的內容，成績好壞與否都能說明補充，對大學而言就是好的學習歷程檔案。