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分科測驗成績27日公布 7月30日起開放登記志願

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
分科測驗成績27日公告，30日開放填志願。本報資料照片
分科測驗成績27日公告，30日開放填志願。本報資料照片

111學年度分科測驗於7月11、12日完試，成績訂於27日下周三公布。大學考試入學分發委員會當天也會公布招生名額、組合成績人數累計及最低登記標準表，考生則於7月30日起至8月2日登記志願，最終錄取名單將於8月12日公告。

大學入學考試中心預計27日寄發分科測驗成績單，並開放考生線上查詢。由於配合新課綱上路，指定科目考試今年改為分科測驗，並減少國文、英文、數乙等科目，參與分發入學管道校系則可回頭採計學測國文、英文等成績。

27日寄發分科測驗成績單，除了考生分科測驗各科成績外，為了方便考生選填志願，也會有轉換為60級分制的學測成績。

大學考試入學分發委員會預計於成績公告當天，也會同步公布大學分發入學管道招生總名額、組合成績人數累計表、最低登記標準表。但不另外提供指考時期考試分發入學管道成績換算新制相關資料，以免造成混淆。

大考中心7月30日至8月2日開放考生登記志願，8月12日公布最終錄取名單。

分科測驗 學測 填志願

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