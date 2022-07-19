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打籃球打上台大物理治療系 南女學生分享：專注最重要
台南女中應屆畢業生柯羽娗愛打籃球，是學校的籃球隊長，看到許多人因打球而受傷，父親也曾打籃球受傷，決定讀物理治療系來幫助更多需要幫助的人，如願申請上台大物理治療系。她也分享，提早探索，找出自己的方向，學習歷程檔案準備會很加分。
柯羽娗說，因父親愛打籃球，自小就接觸籃球，但只是好玩，上了高中才參加籃球隊，擔任隊長後今年學測前參加聯賽，進入複賽，只差一場勝場就取得參加全國聯賽的機會，雖然有遺憾，但也創下近年來最好成績。
她說，加入籃球隊後因是午間練球，一開始覺得很辛苦，但逐漸適應，也成為一種調劑，用打籃球來放鬆課業的壓力，也讓自己讀書更專注。也因為練球會壓縮到讀書時間，更知道分配及把握時間，建立專注讀書、專注打球，同一時間只做一件事的態度。
因父親也曾打籃球膝蓋、腳踝受傷，也常看到球隊的同學受傷，認為若能懂得物理治療，將可幫助更多需要幫助的人，進而去探索物理治療並產生興趣。高三利用自主學習課程，做物理治療的研究與報告，也讓自己在學習歷程檔案上的準備以及申請學校上加分。
物理治療的範圍廣泛，除了運動傷害外，還包含長照、小兒早療等提升生活品質的多面向問題，柯羽娗表示，進入大學後將多方面探索，找出自己的興趣方向，未來能幫助需要幫助的人。
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