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分科測驗／生物科43確診生應考 居家照護生總計143人

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
具感染風險之居家隔離、自主健康管理考生試場。圖／大考中心提供
具感染風險之居家隔離、自主健康管理考生試場。圖／大考中心提供

分科測驗今天（7/11）最後一科生物科稍早結束，志在二、三類組科系學生已提前完成分科測驗應試。根據大考中心統計，今年生物科確診輕症、無症狀考生共計43人應考，具感染風險的考生則有38人應試。今天下午也啟用三間防疫試場，用已安置4名體溫過高考生。

根據大考中心統計，生物科歷年來報名人數均較少，今年共計1萬966人報考，實際到考者萬9930人、1036人缺考；身心障礙生則有47人報考，實到43人、3人缺考。

大考中心主任周兆民表示，生物科確診輕症、無症狀居家照護考生共有47人報考，到考者43人、4人缺考；隔離試場則開啟25間，報考考生41人，實到38人、缺考3人。

另外經大考中心統計，截至今天傍晚，確診輕症、無症狀考生和上午雷同仍為143名，但上午新增兩名考生快篩呈現陽性。周兆民說，由於兩名考生尚無就診紀錄，因此系統暫不認列為居家照護生，但為了確保所有考生順利應試，兩名快篩陽性考生已後送至居家照護考場完成應考。

周兆民也說，今天下午生物科啟用三間防疫試場用以安置4名考生，4名考生身份和上午雷同，均為體溫過高。

至於違規情況，周兆民也說，目前總計通報物理科有3件違規、化學科8件、數學甲再增1件，都為最常見行動裝置發出聲響的違規樣態。此外，今年試卷上也新增簽名欄，截至目前尚未接獲未簽名等相關通報。

居家照護 快篩陽性

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