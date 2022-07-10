分科測驗明登場 政大舊綱生捨轉學考要拚重考上台大

有2.9萬人報考的111學年度分科測驗考試將於明、後兩天登場。受疫情影響，教育部今年也首度破例讓確診（輕症／無症狀）考生能應考，根據教育部統計，截至今天中午12時止，計有75名自主防疫或居家隔離考生將啟用隔離試場應試；另有129名確診生將啟用14縣市獨立的居家照護試場應試。

各考分區今天下午2時至4時開放考生查看試場，下午2點一到，不少考生在家長陪同下，魚貫進入各考場，從外而內看試場座位。應屆考生李同學今年報考社會三科，他表示，目標放在中字輩，幸好學測國文、英文有拿到前標，也讓他願意再來分科測驗試試看。

今年分科測驗不考國文、英文，目前就讀政大某社會組科系的賴同學是重考生，他的目標是上台大。他說，今年學測僅是去考試水溫，國文、英文也已獲得不錯成績，決定再來分科測驗衝衝看。而相比大學轉學考，他認為重考比較簡單，又因為自己沒有學習歷程檔案，因此選擇直接挑戰分科測驗，不過新課綱的課程變化，確實讓他花了不少時間重新學習。

另一名周姓考生則表示，學測各科都不太理想，包含國文、英文都讓人捏把冷汗，但畢竟不想重考，決定透過分科測驗來放手一博，看能拚上哪就去哪，目前也沒有鎖定科系。

明天將考物理、化學、數學甲、生物4考科，第二天依序為歷史、地理、公民與社會3考科，兩天共七考科，各科測驗時間均為80分鐘。而今年分科測驗報名人數僅2萬9086人，編配於29個考區、41個分區學校，共859個試場教室（不含隔離及居家照護試場）應考。

大考中心提醒，考試兩日各考區於上午7時30分開放入場，進入考區時要出示入場識別證及攜帶應試有效證件正本。確診（輕症/無症狀）及具感染風險考生，僅能依填報時所選搭乘防疫計程車或是由同住家人1人駕車接送。考生除了攜帶入場識別證及有效證件，另需攜帶由「COVID-19 自主填報專區」所列印的「確診（輕症/無症狀）、具感染風險考生通報單」。

大考中心也說，7月12日下午2時20分前，若屬確診、居家隔離、居家檢疫、自主防疫身分考生，務必於知悉前述狀況時，至大考中心網站「COVID-19 自主填報專區」填報；若填報上傳後至應試前一日，感染風險狀態或身分類別有所改變，如居家隔離變為確診，必須先聯繫大考中心後再於「COVID-19 自主填報專區」更新填報內容。