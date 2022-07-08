大學分科測驗下周登場 為輕症考生首設居家照護分區

大學入學分科測驗將在7月11日、12日登場，首日考物理、化學、數學甲、生物，12日考歷史、地理、公民與社會，負責高雄第2考區的國立中山大學表示， 10日下午2點至4點會開放查看試場；今年首設置輕症或無症狀確診居家照護考生應試的居家照護分區。

中山大學表示，大學入學考試中心首度將指定科目考試名稱調整為分科測驗，取消國文、英文、數學乙等３考科，其餘考科名稱不變，考試天數由３天減為２天，共辦理７考科，高雄二考區設於道明高中，共21試場、1506名考生。

防疫措施與學測相似，考生與試務人員需戴口罩、量體溫、不開放家長與親友陪考，午餐會使用隔板、考區每日試畢也會清消等。

考量採計分科測驗成績的分發入學管道是本學年度考生最後入學機會，高雄二考區首度設置輕症或無症狀確診居家照護考生應試的居家照護分區，但居家照護考區試場及隔離試場不開放查看。

中山大學提醒，屆時考生需配合量溫，發燒者不得入校，確診和居家隔離、居家檢疫、自主防疫的考生也勿前往查看試場。一般試場考生可在試場外查看座位，不開放進入試場內，考生務必要先行確認考場位置及座次，以免跑錯考場。

考試當天上午7點30分開始量體溫，考生應備妥應試證件和物品，盡量提早出門，進入分區時須出示大考中心發送的入場識別證及應試有效證件正本；未帶入場識別證的考生，可到指定地點確認身分後補發。

中山大學表示，因應疫情不開放親友陪考，身心障礙、重大傷病及突發傷病考生可申請1名陪考人員。不戴口罩、不配合量體溫強行進入考場的考生可取消考試資格。

中山大學也提醒考生，分科測驗採認的有效應試證件，包括身分證正本、有照片的健保卡正本、駕照正本、身心障礙證明正本、護照正本或居留證正本等，未攜帶身分證件至當節考試結束都未送達試場者，該節成績扣減１級分。