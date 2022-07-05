嘉縣小學幼兒園教師明甄試 僧多粥少幼教錄取率僅2.7%

少子化，要捧正式教師飯碗不易，中斷近3年的嘉義縣國小暨幼兒園正式教師甄選，明天筆試，共959名考生搶53個缺額，幼兒園教師競爭最激烈，370人報名爭取10個名額，錄取率約為2.7%。

縣府教育處說，國小暨附設幼兒園教師甄選，明天上午8點半初試 (筆試)，16日複試 (試教、口試)，18日公告榜單，招考類科包含國小普通班教師、國小原住民重點學校教師、國小英語專長教師、國小身心障礙特教教師、國小專任輔導教師、幼兒園教師等6類科共53個名額，總報名人數959人，幼兒園教師370人爭取10個名額最激烈。

教師甄選報名人數多，筆試分別在朴子國中、東石國中2個考場，朴子國中：國小普通班教師、國小原住民重點學校教師、國小身心障礙特教教師筆試考場。東石國中：國小英語專長教師、國小專任輔導教師、幼兒園教師筆試考場。

嘉縣參加中區縣市試務聯盟，今年雲林縣承辦統一試務，報名考生只能擇一縣市應考，縣府提醒應考人，為因應新冠肺炎疫情，今天不開放試場，考試不開放陪考，考生應自備全程戴口罩，應考務必帶貼有照片身分證明文件正本及准考證應試。

為服務應考人中午用餐需求，筆試各考場都有提供代訂便當服務，並贈送每位應考人一份用餐隔板，方便應考人就地用餐及休息。請應考人務必留意考場分配，考試各項資訊公告嘉義縣教師甄選資訊網站http://tse111.cyc.edu. tw，請應考人留意網站公告資訊，遵守考試各項規範。

嘉縣108學年度曾辦理國小教師甄試，甄選30名普通教師及英語專長教師，投入國小教學現場。今年甄試，錄取名額及報名人數增加，年改教師退休潮趨緩，教育職場教師年輕化，學生人數減少，教師缺額也少。