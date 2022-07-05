四技二專技優甄審錄取率48.92％　商業、電子報名者眾

技專校院招生委員會聯合會今（7/5）公告111學年度四技二專技優甄審入學招生分發錄取結果，共計76校參與招生並提供5996個名額，8170人報名，最終3997人獲分發錄取，錄取率48.92%。

技專校院招生委員會聯合會指出，111學年度四技二專技優甄審入學招生，76所科技校院及大學參與招生，提供1402系科組以及學程，招生名額5996個，根據統計招生名額前三類分別為商業1421名、商設876名以及電子789名。

另根據統計，今年通過四技二專技優甄審入學資格審查網路報名者共計8170人，報名人次最多的前3類則分別為商業、電子、機械，6487人完成志願登記，最終完成統一分發錄取者達3997人，錄取率48.92%。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，分發錄取生於今天上午10點起可於考生作業系統「報到資訊專區」查詢各科技校院報到方式。分發錄取生必須於7月14日中午12點前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，若未於規定期限內完成者，視同放棄錄取資格。

王錫福也說，獲分發錄取生若於四技二專技優甄審入學招生已完成報到，且未於規定時間內聲明放棄者，無法再於四技二專甄選入學辦理報到。

已辦理完成報到手續的錄取生，除非在7月14日中午12點前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則不得再參加111學年度四技二專日間部聯合登記分發及各大學校院入學招生，違者取消甄審入學錄取及入學資格。