分科測驗衝刺／地理 長敘述與表格趨勢 掌握圖表判讀力

2.9萬人報名的大學分科測驗7月11到12日登場，聯合新聞網27日起一連七天推出「分科測驗衝刺」系列專題報導，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，助新課綱首屆考生高分上榜。

今年是分科測驗實施的第一年，想必考生們一定會焦慮，會不會遇到自己沒準備到的題型？地理老師提醒，考題會跟往年指考略有不同，長敘述或表格是題型趨勢，此外，新課綱強調帶得走的能力，因此地理技能更加重要，圖表判讀會是取得高分的關鍵。

題型趨勢方面，補教地理老師李威立說，簡答題可能出現長敍述或表格式，讓考生填答，作圖題也有機會出現，這段衝刺期間，課本內所提的重要圖表要練習到可以「畫出來」的程度。例如：微笑曲線、人口轉型、統計圖表等。

地理老師吳敵則說，近年為了貼近生活，台灣地理的比重大幅提升。建議考生多注意台灣最近的環境議題，如：極端氣候、塑膠微粒…、能源議題中的缺電危機、能源轉型、疾病地理的新冠肺炎結合GIS等等。但不建議硬背時事，因為考試不會考時事的細節，只會當作題幹引述。

最後衝刺期間，李威立說，特別需要加強的包括選修地理的GIS、能源、災害⋯等議題，可能會跨冊、跨章節到高一、高二的必修地理，這部分也是最容易結合時事新聞、生活入題，務必強化自己關注生活及社會的能力，練習從不同角度看待相同的地理議題。

這次考題新增混合題型，吳敵說，「混合題型」是指同時包含單選題、多選題、非選擇題的題型，通常是2至4小題以題組方式呈現，將多個步驟的問題分成數小題，循序引導作答。此類題型會結合「長文」與「圖表判讀」、甚至很有可能出現繪圖題型，如：等高線地形圖、遙測地圖、數值地形模型DTM。建議可先看懂考題在問什麼觀念後，再回頭耐心閱讀題幹敘述，找出符合考題要問的「關鍵字」。

吳敵表示，「地理技能」是決勝關鍵。因為新課綱強調帶得走的能力，因此地理技能更加重要。各種統計圖、統計地圖、方位、比例尺、等高線、遙測影像、台灣TM2地圖、地理資訊系統應用等，考生務必理解其判讀的方式，靈活運用作答。最後他也提醒，現在學生多有「會認字卻不會寫字」的狀況。提醒字一定要會寫，關鍵字詞是無法用其他字詞取代的。