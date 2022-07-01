難忘警察夢　她邊讀大學邊考試一舉拿狀元

從小看著爸爸打擊犯罪的身影，讓潘佳昀想跟隨爸爸從警，報考警大失利後，她到義守大學就讀，因難忘懷警察夢，大二開始準備考警專，在大學學業、警專考試間夾縫求生，最後一舉考取狀元。

在大學讀了一年，潘佳昀始終放不下原本志向，在家人鼓勵與支持下，她開始利用課餘時間準備警專考試。潘佳昀坦言，蠟燭兩頭燒還蠻累的，每天必須通勤一個半小時到校上課，遇到早上8點的課，就得5點起床，偶爾利用通勤時間背單字，學校空堂也會到自習室讀書，晚上再到補習班上課，「為了夢想，辛苦也會變成力量。」

潘佳昀說，5科考科都很重要，每當補習課後，她一定都會複習、彙整筆記，尤其對乙組考生而言，國文、英文分數加權，是重中之重，因此更需要花功夫著墨，其他3科則保持一定水準即可。

她指出，警專的英文考科跟學測很不一樣，警專更注重英文文法觀念，建議可藉由反覆練習考古題來釐清觀念;國文部分，因範圍廣，必要掌握國學常識，多看文言文增加語感，數學則是背公式，將考古題寫錯的部分挑出來，整理成錯題本，檢視容易出錯的題目是否已經導正概念。

「一定要練習題目！」潘佳昀總共寫了11年的歷屆試題，她說，同一份考卷，每次錯的地方可能都不一樣，代表上回只是幸運猜對，其實觀念還未熟透，從寫題目來檢視自身的理解度，再回頭翻課本、講義補強，才會更有效益。

歷史則是潘佳昀最需要跨越的障礙，尤其是中國史，容易將朝代、皇帝、事件順序搞混，她善用表格整理，將事件因果、脈絡梳理、連貫起來，協助記憶，地理則是理解專有名詞的定義。