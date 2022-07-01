分科測驗衝刺／歷史 掌握基礎概念 手寫精確得分關鍵

2.9萬人報名的大學分科測驗7月11到12日登場，聯合新聞網27日起一連七天推出「分科測驗衝刺」系列專題報導，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，幫助新課綱首屆考生高分上榜。

今年是分科測驗實施的第一年，題型跟分數呈現都跟以往指考有不少差別。比起以往，考生更要留意選修的課程內容，也更強調文本閱讀能力，但不變的是一樣強調歷史的基礎概念、史料判讀，手寫作答的完整與精確，則是取得高分的關鍵。

師大附中歷史老師蘇信宇表示，分科測驗分數從原本指考每科滿分100分改為級分，滿分為60級分。今年是第一年實施分科測驗，文字量與往年差不多，非選題(混合題)的形式則與今年的學測相似。考題方面，非選題（混合題）的占比約為20~30%，因爲今年是第一年舉行，所以會在20%左右。範圍則是部定必修6學分與加深加廣選修8學分（探究與實作、選修歷史Ⅰ、選修歷史Ⅱ）。

蘇信宇提到最近有許多學生刷歷屆試題增加考題的敏感度，但108課綱與101課綱的課程內容不同，透過刷歷屆試題來增進實力，是否有助於分科測驗歷史考科，有待商榷。再來，今年分科測驗首次加入探究與實作的內容，探究與實作如何融入考題與其命題方向，也是本次分科測驗中觀察的要點。

以往學生只要全力準備部定的四冊，就能大致涵蓋後面選修的兩冊內容，蘇信宇認為，今年的分科測驗部定三冊內容與選修兩冊的差異頗大，部定三冊大約只涵蓋選修兩冊50%的課程內容，所以學生應更用心準備選修的課程，無法用以往準備部定必修內容的方式來準備。

雖然命題方向跟範圍跟指考有不同，但歷史的基礎概念是一樣重要的。歷史老師馮敬之表示，111年的新式分科測驗，依然強調歷史的基礎概念，也就是歷史人物、特定事件與時代的特色，所造成的變化與延續的情況，以及其所造成的影響。故「時序」、「因果」與「變遷」這三者就非常重要，複習考科時，絕對不可以忽略時序的演變、因果的變化和事物的變遷。

考前衝刺方面，蘇信宇提醒考生，注意第一、二冊與選修Ⅰ原住民族的議題、人群移動等課題的連結，這兩個主題都是近年來大考的重點。其次，將時事與歷史資料連結來剖析歷史事件中的關聯性，例如：俄烏戰爭與第三冊冷戰、選修Ⅰ現代戰爭與國家暴力的課題相關。

答題方面，蘇信宇說，考生應注意題目描述，找尋相關線索脈絡，注意時序、歷史事件的發展與因果發展及其影響。馮敬之表示，大段篇幅的文章或是圖表、圖像是考題趨勢，考驗學生對史料的解讀、圖表的比較、圖像的判讀等，這些都在閱讀理解的範疇當中，面對這些題目，只要在文章中找出重點、用歷史知識、時序或因果來搭配圖表，也可以善用上下文的分析比較，加上邏輯推理，就可以輕鬆解出答案。

至於手寫題，馮敬之表示，分科測驗中，最重要的就是這個部份，題目所提出史料，進行資料與證據的比對和分析，再寫出自己的想法，提出合理的解釋來回答，寫出條理又流暢的答案。蘇信宇也認為寫出精確而完整的解答，是取得高分的關鍵。