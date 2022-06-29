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父親早逝、照顧癌母 她捨北部國立大學就近讀成大

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
為就近照顧癌母，父親早逝的新化高中應屆畢業生魏君伃（中），捨棄北部國立大學就近讀成大。圖 ／學校提供
為就近照顧癌母，父親早逝的新化高中應屆畢業生魏君伃（中），捨棄北部國立大學就近讀成大。圖 ／學校提供

父親早逝的國立台南新化高中應屆畢業生魏君伃，為照顧罹癌母親及節省求學負擔，大學申請入學捨國立清華及中央大學，就近讀成功大學工程科學系，懂事及孝心的她，讓不少人動容不已。

「媽媽是我學習榜樣，即使面對困難與挑戰，仍用最好的身教和最樂觀的態度支持著我。」魏君伃感謝母親小時候照顧她，從小便深知認真學習能使自己更強大，進而改善家裡經濟；照顧好自己能減輕媽媽的負擔。

她的導師鄭月珠說，君伃在校成績非常優異，前五學期校排3％，從高一迄今，對數學更是感到興趣，通過AMC10級與APX中級檢定，高三還獲得數學學科能力競賽佳作。

多名師長也說，魏君伃辦事能力有效率，深獲同儕高度好評，早年喪父的她，思想與行為比同齡的孩子早熟獨立。

校長許宏明表示，魏君伃求學至今，接受過政府、團體頒發獎學金，專心向學也熱心積極協助班上事務，人緣很好深獲同儕喜愛，奮發向學如願考取成功大學。

他指出，新化高中在申請入學方面共有40名學生錄取國立大學，其中黃琇羚錄取國立中央大學企管系，同時錄取上海復旦大學新聞傳播學系，另有多人錄取成功大學、中興大學等頂尖大學。新化高中近幾年來繁星推薦及申請入學上錄取國立大學及頂尖大學上，不論質與量皆有提升，本年度連同之前經由繁星推薦錄取學生，已近40%錄取國立大學。

成功大學 繁星 中央大學

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