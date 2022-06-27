建中生靠「3C讀書法」正取二進台大醫 作家見他真面目：老天不公平

台大醫科近日因在學生「無聊重考」引起爭議，到底何方神聖能夠再度錄取引發話題。畢竟每位能夠順利考上台大醫科的學生絕對都是菁英選手，作家王蘭芬就分享採訪此次以正取第二名錄取台大醫神人的過程，他分享有效提高效率的「3C讀書法」，不只縮減成本還能提高專注度。

這名學生名叫賈子謙，畢業於建國中學，在校擔任弦樂社社長，王蘭芬形容見到本人滿是「不公平！」的心情，賈子謙不只是台大醫正取第二，身高足足有183公分，更是位顏值在線的帥哥。

王蘭芬介紹賈子謙的爸爸是大學教授、媽媽是國小老師，但父母兩人似乎領悟到「強扭的瓜不甜」，並未逼迫他和哥哥念書，也從不要求兄弟倆補習，因此他除了小時候有跟外師學英文及準備台大醫二階的科目外，其餘都是自學為主。

賈子謙分享校園生活，由於高一、高二放學時還得參加社團活動3小時，因此回到家中吃飯洗澡後只剩大概2小時可以讀書，「但我就在心裡跟自己約定，一定要維持在校排或類排的前30名才行」，於是自律意識讓他能在上課和念書時專注力滿點。

賈子謙透露高二下時因疫情在家上網課，「覺得在電腦上寫考卷有點麻煩，又剛好看到YouTube上有人在介紹使用iPad Pro加上Apple Pencil可以直接進行電子書寫」，於是就跟爸爸商量，同意幫他出一半的費用購置。

賈子謙卸下社長職務後，「吸取爸爸做實驗『沒做規劃』走了很多冤枉路的教訓」，替自己擬定一大張計畫表，詳細規劃在兩個月的暑假裡先把學測範圍的每科一到四冊全部念完一遍，「因為沒有補習，補充教材不夠，就先買一堆複習講義回來寫，之後上網下載各種考古題跟模擬考題，直接在iPad上寫，這樣資料存檔很清楚，也不用把一堆書帶來帶去」，不只不用再花錢買計算紙，也能維持「不斷寫題、一直寫題」的重要要訣，「寫題才知道哪裡不會，一直寫才能維持手感跟速度」。

畢業於建中的賈子謙利用「3C讀書法」、以正取二的優越成績錄取台大醫科。 圖擷自 王蘭芬臉書

妥善利用3C產品讓讀書更有效率，這卻也讓王蘭芬不禁好奇「如何抵擋打電動和看手機的誘惑？」賈子謙侃侃而談，直言打電動對他來說就像是社交，「同學約我就打幾場，回家不會再拿起來打」，且手機使用iPhone內建的App Limits，設定每種APP一天只能使用多少分鐘，而密碼只有媽媽知道；此外，他也利用情境短喜劇，「看完就是休息20分鐘了，可以繼續念書了」。

至於升學另一關卡「面試」又是如何闖關成功？賈子謙表示，據他的觀察，教授並不會偏愛某種特質或個性的學生，而是從這個人有沒有自然誠懇的表達出真實的自我，從中判斷你適不適合這個科系，「老師問我為什麼想念醫學系，我回答因為從小喜歡看偵探小說，因為偵探破案需要從許多蛛絲馬跡去推論，而醫病其實也是這樣，要從各種細微的症狀找出真正生病的原因」。

賈子謙也坦承自己會羨慕同學出國念大學，但也發現留在台灣讀醫科的好處，可以留在爸媽身邊照顧他們，賈子謙早早看清楚人生和責任，他直言那是因為建中教會他很多事，尤其是同學之間對彼此的影響很大，他更向母校告白，「如果有下輩子的話，我還想考回來建中念書」。