考上醫科不唸「決定去看守天空」 建中生被揭：國中每天打手遊還全校第一

醫學系分數競爭激烈，被視為最高榮譽，建中一名學生林之然今年同時正取北醫醫科和台大大氣系，從小崇拜醫師父親的他，最終放棄了醫科，選擇大氣系，因為它「出現亮光」，讓作家王蘭芬道出一句「考上醫學系，他卻決定去看守天空」。

去年高中生網路論壇「高校女神選拔賽」，建中男學生「何廢料」惡搞參賽意外奪冠，王蘭芬日前赴建中看他拍片採訪學霸，首次遇見林之然，形容是「帥氣卻也能感受到其中流露出的一絲絲憂鬱與羞澀，每次回答問題前，會慎而重之地思考好幾秒」，聊天後才發現他並非不羈少年，「極度聰明敏感到令人心疼的地步，好像他的靈魂沒有皮膚那樣，坦白真誠，卻也非常容易受傷」。

「何廢料」表示，自己與林之然是國中同學，「有夠厲害的，以前每天都看到他躺坐在圖書館書架旁的長椅上打『傳說』，結果不管我再努力都讀不贏，他是永遠的校排一」。卻因能力超前又不擅言詞，林之然回憶「很多同學會覺得，我，怎麼說，很驕傲吧，於是就被，算是霸凌了吧」。不過，考上建中後，比他成績好、不會講話的同學更多，「那天開始就知道，我變成一個普通人了」。

林之然從小崇拜爸爸，爸爸是台大畢業的心臟外科醫生，媽媽也是台大畢業的心理諮商師，所以他一直以醫學系為目標。林之然透露，「相反的，我爸爸一直不希望我當醫生，他說念書的過程跟醫院的鬥爭太辛苦，不想我也過這種生活」。

為何考上醫學系卻放棄，轉而選大氣系？林之然從小就喜歡看天空，觀察雲的變化，「國小時有段時間每天早上起來拍天空，以為以後可以用這些照片來申請想念的大學科系」。到了高中，他學習更多知識嘗試預測天氣，「例如社團出遊，或是剛好沒帶傘時，我會打開衛星雲圖來看，什麼時段可能會下雨，或是幾點幾分雨雲有個破洞可能會放晴讓我衝一下」，結果從來沒預測成功，「所以需要去念大氣系修煉一下」。

林之然高三模擬考四次有兩次考到60級分，學測的國文跟英文卻各掉一分，他坦言英文需要長期累積，國文作文更是無法科學掌握的項目，理性、感性總分各25，他只拿了理性11分，感性16.5分。

學測一階成績公布，北醫醫學系跟台大大氣系皆通過，林之然決定同時準備兩者的二階考試，「它們需要的東西完全不一樣，分頭進行非常辛苦，但也因為深入了解了大氣系所學的專業，加上在國圖沒日沒夜找資料的過程讓我覺得非常享受，更加確定自己是走研究的料」。二階成績出爐，兩科系都是正取，讓他向神求救得到建議，「選一個安靜的晚上，把兩個系的優缺點詳細列出來，然後閉上眼禱告，看看哪一邊會出現亮光」，最後是大氣系發亮了。