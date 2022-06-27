快訊

用電大戶漲15％...北捷估1年恐增3億元電費 是否漲票價這樣說

離奇！高雄轎車自撞路樹「駕駛卻不見了」 附近發現20顆子彈

考上醫科不唸「決定去看守天空」 建中生被揭：國中每天打手遊還全校第一

聯合新聞網／ 綜合報導
建中一名學生林之然今年同時正取北醫醫科和台大大氣系，最終放棄了醫科，選擇大氣系。 圖擷自王蘭芬臉書
建中一名學生林之然今年同時正取北醫醫科和台大大氣系，最終放棄了醫科，選擇大氣系。 圖擷自王蘭芬臉書

醫學系分數競爭激烈，被視為最高榮譽，建中一名學生林之然今年同時正取北醫醫科和台大大氣系，從小崇拜醫師父親的他，最終放棄了醫科，選擇大氣系，因為它「出現亮光」，讓作家王蘭芬道出一句「考上醫學系，他卻決定去看守天空」。

去年高中生網路論壇「高校女神選拔賽」，建中男學生「何廢料」惡搞參賽意外奪冠，王蘭芬日前赴建中看他拍片採訪學霸，首次遇見林之然，形容是「帥氣卻也能感受到其中流露出的一絲絲憂鬱與羞澀，每次回答問題前，會慎而重之地思考好幾秒」，聊天後才發現他並非不羈少年，「極度聰明敏感到令人心疼的地步，好像他的靈魂沒有皮膚那樣，坦白真誠，卻也非常容易受傷」。

「何廢料」表示，自己與林之然是國中同學，「有夠厲害的，以前每天都看到他躺坐在圖書館書架旁的長椅上打『傳說』，結果不管我再努力都讀不贏，他是永遠的校排一」。卻因能力超前又不擅言詞，林之然回憶「很多同學會覺得，我，怎麼說，很驕傲吧，於是就被，算是霸凌了吧」。不過，考上建中後，比他成績好、不會講話的同學更多，「那天開始就知道，我變成一個普通人了」。

林之然從小崇拜爸爸，爸爸是台大畢業的心臟外科醫生，媽媽也是台大畢業的心理諮商師，所以他一直以醫學系為目標。林之然透露，「相反的，我爸爸一直不希望我當醫生，他說念書的過程跟醫院的鬥爭太辛苦，不想我也過這種生活」。

為何考上醫學系卻放棄，轉而選大氣系？林之然從小就喜歡看天空，觀察雲的變化，「國小時有段時間每天早上起來拍天空，以為以後可以用這些照片來申請想念的大學科系」。到了高中，他學習更多知識嘗試預測天氣，「例如社團出遊，或是剛好沒帶傘時，我會打開衛星雲圖來看，什麼時段可能會下雨，或是幾點幾分雨雲有個破洞可能會放晴讓我衝一下」，結果從來沒預測成功，「所以需要去念大氣系修煉一下」。

林之然高三模擬考四次有兩次考到60級分，學測的國文跟英文卻各掉一分，他坦言英文需要長期累積，國文作文更是無法科學掌握的項目，理性、感性總分各25，他只拿了理性11分，感性16.5分。

學測一階成績公布，北醫醫學系跟台大大氣系皆通過，林之然決定同時準備兩者的二階考試，「它們需要的東西完全不一樣，分頭進行非常辛苦，但也因為深入了解了大氣系所學的專業，加上在國圖沒日沒夜找資料的過程讓我覺得非常享受，更加確定自己是走研究的料」。二階成績出爐，兩科系都是正取，讓他向神求救得到建議，「選一個安靜的晚上，把兩個系的優缺點詳細列出來，然後閉上眼禱告，看看哪一邊會出現亮光」，最後是大氣系發亮了。

建中 台大 醫學系

相關新聞

建中生靠「3C讀書法」正取二進台大醫 作家見他真面目：老天不公平

台大醫科近日因在學生「無聊重考」引起爭議，到底何方神聖能夠再度錄取引發話題。畢竟每位能夠順利考上台大醫科的學生絕對都是菁英選手，作家王蘭芬就分享採訪此次以正取第二名錄取台大醫神人的過程，他分享有效提高

考上醫科不唸「決定去看守天空」 建中生被揭：國中每天打手遊還全校第一

醫學系分數競爭激烈，被視為最高榮譽，建中一名學生林之然今年同時正取北醫醫科和台大大氣系，從小崇拜醫師父親的他，最終放棄了醫科，選擇大氣系，因為它「出現亮光」。

北一女雙料榜首上台大資工 網見照片朝聖：真人版安妮亞！

111學測分發結果日前已公告出爐，一名學生考了滿級分之外錄取了台大資工系，補習班貼出祝賀的宣傳貼文，有網友發現這位同學竟撞臉熱播動畫《間諜家家酒》的主角安妮亞，意外引起大批網友朝聖...

圖解新聞／大學個申缺額破萬 考招「大缺額時代」來了

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看大學個人申請缺額。 今年大學個人申請分發缺額破萬，比去年大增4029個，名額將回流到考試分發，以致考試分發名額估破3.5萬個，不過，而考試分發參採的分科測驗僅2.9萬人報考，歷史新低；招生名額比考生還多，被形容是「大缺額時代」。

大學考招大缺額 私校剉著等

今年大學個人申請分發缺額較去年大增四○二九個，名額將回流到考試分發。但考試分發參採的分科測驗（過去的指考）在少子化、新課...

大缺額時代！個人申請缺額破萬回流考試分發 私大挫勒等

今年大學個人申請分發缺額數破萬，名額將回流回七月考試分發，但分科測驗在少子化、考招新制衝擊下僅2萬9000人報考，既有考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。