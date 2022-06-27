北一女雙料榜首上台大資工 網見照片朝聖：真人版安妮亞！

111學測分發結果日前已公告出爐，一名學生考了滿級分之外錄取了台大資工系，補習班貼出祝賀的宣傳貼文，有網友發現這位同學竟撞臉熱播動畫《間諜家家酒》的主角安妮亞，意外引起大批網友朝聖。

數學補教名師張志成在臉書粉專《張志成數學(官)》分享高中生錄取大學的好消息，其中一位北一女中學生笪瑜庭，學測6科滿級分，申請台灣大學資訊工程學系上榜，可以說是「雙料榜首」，貼文也貼出笪同學的照片，內彎髮型和淺笑的表情讓網友直呼是「真人版安妮亞」，留言區掀起一波熱烈討論。

貼文吸引了4000多人按讚，網友紛紛留言「時間過得真快，安妮亞都大學」、「居然上台大，太優雅了～」、「理所當然得第一的表情」、「呵」、「可以幫我跟台大安妮亞打招呼嗎？」、 「爸爸老淚縱橫」。

原PO補教老師張志成也在留言處表示，一開始還不知道為什麼會出現這麼多安妮亞，後來上網查才知道是動漫人物，「前幾天才上Netflix追完卡通，不得不說還真的蠻好笑」。

此外也有不少人好奇笪同學的姓氏怎麼唸，「好特別的姓」、「第一次看到的姓氏」、「讀音同『答』」。