分科測驗衝刺／物理科偏振、電場新主題 7大可能入題時事一次看

2.9萬人報名的大學分科測驗7月11到12日登場，聯合新聞網27日起一連七天推出「分科測驗衝刺」系列專題報導，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，助新課綱首屆考生高分上榜。

今年是108課綱新制的第一年，物理科補教老師認為，內容部分跟舊課綱相比，簡化了熱學、反射，但這些主題是國中理化的延伸，連同浮力、壓力，屬於國中先備知識，還是可能納入考題中；實驗部分，刪除了力桌與熱學實驗。但是新課綱新增的不確定度、偏振、電場變化產生磁場等主題，應該是新制第一年可能的熱門命題主題。

另外，答案方式也要改變，百分制要轉換成六十級分制。最難的題目，可以先跳過，從有把握的題目開始做起。

物理科補教老師邱博文將物理可以分成四大區塊：第一是牛頓力學與熱力學，第二是波動，第三是電磁學，第四是近代物理，大約各佔四分之一。

第一部分同學比較熟悉，常考的重點是力學分析與能量分析，把近十年的考古題做熟即可，脫離能、束縛能、一維彈性碰撞、方均根速率的公式要背。

第二部分的波動，包含繩波、水波、聲波、光波、電磁波、物質波。相長性、相消性干涉、駐波、光的干涉、光的繞射公式最好要會推導，難題可能會出公式推導。基礎物理提到的都卜勒效應，學測有出現，分科測驗也可能再出現。

第三部分的電磁學，靜電學中的電場與電位是重要基本觀念，貫穿整個電磁學與近代物理。電場與電位的計算、磁力、U字型迴路、變壓器、電磁波是考試重點。

第四部分的近代物理，黑體輻射、光子的觀念與計算、光電效應、波耳氫原子模型、物質波是考試的重點。其他小主題看過即可，考試可能會考科學史；基礎物理的部分，分科測驗也可能出現，SI制、因次式、強力、弱力再看一次即可。

另針對常考、必考重點，物理科補教老師李宏泰表示，運動學或是平面運動都會考一題，運動學很多都適用v-t圖，而平面運動都是使用獨立性，牛頓力學配合摩擦力，或是地震配合簡諧運動（或是波動考簡諧運動），圓周運動可以配合萬有引力，動量變化算氣體分子論算分子衝擊力，能量常考鉛直面圓周運動，干涉繞射基本的條紋寬度與位置，電學的電場。

李宏泰也提到，電位差配合光電效應算出電子動能或是X-Ray，電路學配合實驗考伏特計與安培計計算電阻（可能配合探究與實作考作圖），電磁學常考電力與磁力的交互作用（例如質譜儀、速率選擇器），近代物理常考光子能量計算與波耳氫原子能階能量差轉成光能，核反應衰變會配合守恆率（動量守恆、質能守恆）一起考。

實驗部分，邱博文認為，不確定度與有效數字，要特別注意寫法。非選擇題作答時，要寫出推理過程而不是只寫計算過程，物理特別強調因果關係與邏輯推理。如果需要計算，一定要注意有效位數要寫正確，在正負5%的誤差範圍內會給全部的分數，各位不用太擔心計算產生的小誤差。考試可能有作圖題，所以尺、圓規一定要帶，圖一定要用尺畫。

李宏泰則提醒，考生一定要熟讀實驗步驟，了解實驗步驟的意義，尤其「分析與誤差」很多都是給你實驗數據，然後畫圖驗證，這種題目幾乎都是都是將數據化成線性的直線方程y=my+b的形式。在寫答案時，記得盡量寫出因果關係的表示法，「因為....所以...」，閱卷老師比較好看出來你想要表達的意思。

另有關時事題，李宏泰也列舉了以下命題趨勢：

1. 韋伯太空望遠鏡在12月18日發射升空 用到萬有引力、星球位能到拉格朗日點、紅外線電磁波等觀念 2. 2019年SI國際單位瓦特天平重新定義質量 可以考導線受力、感應電動勢（霍爾效應）、普朗克量子論、 3. 2019、2022年黑洞照片、2020年諾貝爾物理學：揭開黑洞的宇宙奧秘 用到脫離速率、質能互換 4. 2020年新型冠狀病毒-熱顯像儀 用到熱輻射、光電效應 5. 2020年新型冠狀病毒-SARS-CoV-2的氣溶膠顆粒 會用到水平拋射算氣溶膠顆粒射程 6. 2019年諾貝爾物理學：發現系外行星用到萬有引力雙星運動、都卜勒效應觀念 7. 「星鏈計畫」（Starlink）低軌衛星用到克卜勒定律、萬有引力

邱博文建議，考前可以做106年至110年考古題，難度應該跟108年、109年差不多。他也提醒，新制強調科學素養，所以題目的敘述會非常冗長，而且題目新穎靈活，練習從一堆文字中抓出什麼才是重點，什麼不是重點。

李宏泰也提醒要妥善分配作答時間， 單選11題，建議在25分鐘以內完成，建議先挑題，考卷發下來整張考卷先看一遍，先寫會的部分，若真的最後還是不會，你可以用猜的，有些題目可以看選項用單位的方式來猜答案。