免學測、學習歷程就能升學 特殊選才成補教業大餅

大學近年陸續開辦特殊選才升學管道，各校可依需求自辦資料審查和面試，有別於申請入學等考試管道。特殊選才精神在於招募單科資優或具才藝專長學生，但近期則有坊間業者開辦特殊選才班和營隊，更標榜「工廠流程」，形同以加工方式打造讓大學錄取。

大學每年10月至12月初開辦特殊選才，最遲於隔年1月放榜，甄選方式多為各校自辦資料審查和面試，考生僅需符合報名資格並繳交資料，通過面試即可錄取。特殊選才多鎖定單一學科資優學生，或具有特殊優良表現、才藝專長者；若學生經歷特殊如新住民子女近年也有望透過特殊選才入學。

特殊選才於107學年正式上路名額便逐年增加，108年403個系參與，提供1014個名額；109年參與科系則達458個，提供1214個名額；110學年招學系更突破500個，名額達1453個。

入選學生亦百百種，清大108學年曾錄取韓國全球舞蹈大賽冠軍雙胞胎姐妹花，以及自由式滑輪名將邱映瑄；台大則不只錄取奧林匹亞國手也有腦麻生雀屏中選。

有別於繁星推薦、個人申請要看在校和學測成績，隨特殊選才名額越開越多不少學生也躍躍欲試。近日坊間就出現特殊選才補習營隊，業者將準備特殊選才比擬為工廠產出產品，最終讓大學「購買」錄取。業者推出小班制特選菁英班，主打不用考學測、免做學習歷程就能上頂大二類組科系。

全教總高中職委員會主委張瓊方表示，特殊選才除了幫學校選拔有特殊專長的學生，也是提供實驗教育出身的學生有較適切的入學管道，畢竟考試不一定能鑑定所有類型學生。但對教授而言，專免學測、學習歷程就升學 特殊選才也成補教業大餅才學生的經歷、啟蒙於面試過程中都很容問出底細，要造假評估應該很難。

張瓊方也說，學校於評審時尺規應要能鑑別學生是否為後天養成，家長也要留心，若將孩子送去投資效益可否真如業者聲稱的這麼好。

教育部高教司則表示，日前也接獲家長團體反應，該業者的狀況不是很妥適，但教育部不會對業者加以限制。但也接獲相關訊息，該業者近日已暫停營運，至於補教業培育出的特殊選才學生是否容易識別，相信大學教師在審核時應有能力針對其智識、能力做出判斷。