分科測驗確診居隔生需先上網填報 檢具3文件才能應考
首屆分科測驗將於7月11、12日登場，因應疫情今年開放確診輕症、無症狀考生應試。大考中心今天表示，111學年度分科測驗報名人數總計2萬9083人，確診和具感染風險的考生需自大考中心分科測驗專區自主填報，並上傳證明文件審核，通過審核的考生需列印「具感染風險考生通報單」和持入場識別證、有效應試證件到指定考分區應考。
大考中心今天舉行記者會說明分科測驗防疫措施，大考中心主任周兆民指出，分科測驗為第一個開放確診輕症、無症狀考生應試的大型考試，大考中心7月4日起，將會於網頁上111分科測驗試務專區開設「COVID-19自主填報專區」，確診以及居家檢疫、居家隔離、自主防疫考生都需到專區填報並上傳證明文件，若來不及取得證明文件可以先填寫切結書，並最遲於7月15日前完成補件。
周兆民指出，考生填寫時也務必填上家長或監護人手機號碼，屆時會以電子郵件和簡訊通知審查結果，並於考前一至二天通知考生應試地點，考生也可自主查詢是在哪個考分區應試。
周兆民說，考生如果於填報後身體狀況、感染風險有改變可以隨時上網更新，但要求確診和具感染風險的考生務必主動填報、據實以告，否則經查證後將取消考試資格，即便錄取資格亦會遭取消，沒有任何補救措施。
確診和具感染風險的考生於收到通知後須至COVID-19自主填報專區列印「具感染風險考生通知單」，並於考試當日檢具通知單、入場識別證、應試有效證件到指定考分區應考。
考場安排上，周兆民指出，居家檢疫、居家隔離、自主防疫考生安排於一般考分區內隔離試場，但動線將另做規畫和一般考生區隔；居家照護的輕症、無症狀考生則特別安置於居家照護考分區，20個縣市都將設置考分區，考生彼此座位間距則須達2至3公尺，居家照護考分區委託大學協助，預計一半監試人員具護理背景，相關防疫規格比照醫院，將提供N95面罩、頭罩、乳膠手套、兔寶寶裝等隔離衣。
周兆民表示，大考中心將在7月7日先公布試場分配表和考分區平面圖，7月10日下午2點到4點間開放一般生看考場。應考當天，輕症和具感染風險的考生當天前往考場時需依照當地衛政單位指示，可由同住親友接送或搭乘防疫計程車前往，不可自行騎車或步行。
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