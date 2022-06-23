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台大生重考醫學系佔名額 口委竟認不得？教授這樣分析

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大一名醫學系一年級生日前再透過個人申請管道再「考入」醫學系，因佔去名額引發各界議論。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
台大一名醫學系一年級生日前再透過個人申請管道再「考入」醫學系，因佔去名額引發各界議論。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

台大一名醫學系一年級生日前再透過個人申請管道「考入」醫學系，因佔去一個名額引發各界議論。各界質疑，台大醫學系設有口試等審查機制，為何口試委員未認出該名學生已入學。醫學系教授分析，該名學生為大一生，多在修讀通識課和共同課程階段，但口委應是臨床醫學階段的教授，才會有認不出人的狀況。

個人申請統一分發結果日前放榜，台大醫學系出現兩個缺額，其中一人竟是醫學系在學生回頭重考佔名額，引發各界議論。台大今天證實，該名考生為醫學系一年級在學生，該名額將回流至分發入學管道、不會浪費，但報考是學生權益，不會對該生進行任何懲處。

經查，台大個人申請二階段需檢具書面審查資料和口試，但系上口委竟無人發現該生已入學。一名陽明交大醫學系資深教授表示，醫學系大一多是通是和共同課程，包括普通化學、普通生物學等，然而口試委員則可能安排大三、大四階段的教授擔任，確實有可能認不得學生。

該名教授也推估，該生可能僅在書面審查資料上呈現部分資訊，而甄選制度也沒有要求考生要揭露到何種程度，又口試委員有無細查追問，只能等台大自行說明。但無論如何，該生的心態確實不值得鼓勵，如果只是想證明自己可以考學測拿滿分，但至少不要填志願。

另一名私立大學醫學系教授也指出，口試委員應是臨床醫學階段的教授，確實不會去認得大一新生。也多是大一新生會回頭再應考學測，若是大三、大四生多把心力放在未來的國考上。

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