傳在學生無聊重考學測...面試官沒發現竟錄取 台大醫學系氣炸

111年學測個人申請入學分發於15日放榜，對考生而言恐是「幾家歡樂幾家愁」。然而，近日在Dcard「臺灣大學」版卻掀起熱烈討論，傳聞一名台大醫學系在學生因無聊，重新報考了學測，更通過面試錄取了該系所，引起學生們熱烈討論，掀起正反論戰。

Dcard上一篇「無聊重考台大醫學系」的文章，內容提及今年有位想體驗面試快感的在學生，不僅重考學測、還利用個人申請管道去了台大醫學系的面試，學生們還透露最後順利錄取，傳台大醫學系方聽聞後也氣炸。

貼文一出，學生們意見相左，有人認為由於目前並無在學生重複報考違規的相關規定，因此尊重該學生的決定，「其實我真的不懂系辦為什麼要生氣欸」、「他超神的，我記得面試完還寫了一篇心得在fb上，原po努力找應該找得到」、「早就不是秘密，放榜前院內就知道了」、「我覺得反正沒犯法，他想考就考，畢竟他也要花時間花金錢，就只是沒上的很賭爛而已」。

不過，另一派人則認為，這樣的行為不僅等同欺騙面試官，也違背從醫的誠信原則，「重點是他在面試當下直接就騙人了啊，沒有說自己已經考上台大醫，想想這消息傳到教授耳裡會是什麼德性」、「聽說系上有不少同學不爽他的行為」、「最離譜的是玩玩的上了」。

對此，則有網友揭露該名當事者IG的限時動態，內容提及校方在面試完當天即有收到舉報信，並給予該學生兩種選擇──1.放棄錄取讓名額回流指考；2.重新入學嘗試成提編生（即學生經重考或轉學進入某校系後，因其某些學分數已於入學前修習過， 經抵免後達規定，可經申請提編至高年級）。