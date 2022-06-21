樹德家商摘星！台港生就讀找到興趣早餐店女兒應用所學

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聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
樹德家商校長陳清美（左）恭喜廣告設計科學生尹樂炫（右）錄取臺北科技大學。圖／樹德家商提供
樹德家商校長陳清美（左）恭喜廣告設計科學生尹樂炫（右）錄取臺北科技大學。圖／樹德家商提供

111學年度科技校院繁星計畫放榜，高雄市樹德家商11人錄取科技校院繁星，其中8人錄取國立科大。

錄取臺北科技大學的尹樂炫，爸爸是香港人，他過去在東莞台商子弟學校及香港沙田就讀，接觸到不同的文化，豐富了自己的生活，而回台讀書讓他找到人生志趣。

商業經營科朱佳樺將專業所學應用在自家開設的早餐店，激發學習動力，一舉考取國立屏東大學。

觀光科葉庭安從不敢發言的小女孩，蛻變成侃侃而談的專業人才，期待在國立臺北護理健康大學展開新的學習里程。

廣告設計科學生尹樂炫表示，自己並不擅長畫畫，高一時表現平庸，每到繪畫課都覺得浪費時間，要畫蘋果卻畫出芭樂，現在回想起來都覺得好笑。

尹樂炫雖然不擅長畫圖，但卻在廣設科多元的課程中找到熱愛的「攝影」，高一開始便積極參加比賽，從失敗中學習，尤其喜歡和同學一起努力、一起成長的感覺。他說，能夠考取臺北科技大學文化事業發展系，要非常感謝老師讓自己明白學習態度的重要。

商業經營科學生朱佳樺說，剛進樹德的時候，成績表現並不出色，但感謝老師的用心栽培，讓她不僅找到學習成就，也把專業所學實際應用在自家的早餐店。

朱佳樺高中三年共考取7張商業資訊類證照，參加許多競賽獲獎，同時也是全國商科技藝競賽商業簡報的參賽選手。選手訓練過程中，讓她學習到許多課程之外的商業簡報專業技巧，擔任幹部也讓她學習到領導統御的經驗。。

錄取國立臺北護理健康大學休閒產業與健康促進系的葉庭安表示，國中時的她害羞內向，連發言都不敢，但高中三年感謝老師的指導，使她完全改變。

葉庭安高一時被導師遴選參加高雄航空站安全宣導影片競賽，從此開啟了她的比賽生涯，舉凡遊程設計、導覽解說、活動企畫、國語文競賽等，課堂上的學習，競賽中的展現，讓她從懵懂無知到每戰必勝，高中三年總共考取9張證照，獲得42張獎狀，這是以前的她，作夢也想像不到的。非常感謝老師及學校的栽培，讓她從國中會考的挫敗中，逐漸找回自信和成就感。

樹德家商校長陳清美表示，技職教育是提供國家基礎建設人力及促進經濟發展的根本，樹德家商秉持讓學生多元適性發展的初衷，積極培育各領域的專業人才，這次繁星能有這麼好的成績，要感謝各科老師對學生的用心，相信「選技職，好好讀，有前途」。

繁星 早餐 香港

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