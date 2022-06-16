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個人申請放榜 台東高中、女中242人錄取 成績亮眼

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
111學年度大學個人申請入學成績放榜，台東高中、女中成績亮眼，兩校共242位學生錄取，其中女中美術班全班錄取大學，成績亮眼。記者尤聰光／攝影
111學年度大學個人申請入學成績放榜，台東高中、女中成績亮眼，兩校共242位學生錄取，其中女中美術班全班錄取大學，成績亮眼。記者尤聰光／攝影

111學年度大學個人申請入學成績放榜，台東高中、女中成績亮眼，兩校共242位學生錄取，東中有5名學生錄取台大，有4名學生錄取各大學醫學系。東女則有3名學生錄取台大，有10名學生錄取清、交、成及政大。另東女美術班14名學生百分百全錄取大學。

東中指出，今年個人申請錄取129位，較去年更略有成長，在今年疫情影響與學測數學A題目偏難情況下，目前有5名學生錄取台大，另學生謝方昱仁錄取慈濟大學醫學系、游牟晨睿錄取輔大醫學系、鄭尹綸錄取中山醫學系及黃煒恩錄取中國醫藥大學牙醫系。

東女則有113名學生錄取，錄取國立大學有35人，其中台大有3人，清交成政大10人。3年甲班學生蔡僑恩一口氣分別錄取台大、陽明交通、台北醫大、中國醫大及國防等5所大學醫學系。同班同學的吳家樂則錄取高雄醫大牙醫系。2人未來畢業都想要回到台東服務。

此外，東女美術班全班14人，報名個人申請4人，繁星4人及特殊選才6人，全班百分百錄取。台東女中校長王垠表示，美術班學生成績歷年都很出色，去年18位同學中，一半錄取國立大學，今年全班都錄取，除學生本身的努力，老師和家長從旁的教導指引也功不可沒。

台大 政大

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