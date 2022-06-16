聽新聞
test
0:00 / 0:00
個人申請放榜 台東高中、女中242人錄取 成績亮眼
111學年度大學個人申請入學成績放榜，台東高中、女中成績亮眼，兩校共242位學生錄取，東中有5名學生錄取台大，有4名學生錄取各大學醫學系。東女則有3名學生錄取台大，有10名學生錄取清、交、成及政大。另東女美術班14名學生百分百全錄取大學。
東中指出，今年個人申請錄取129位，較去年更略有成長，在今年疫情影響與學測數學A題目偏難情況下，目前有5名學生錄取台大，另學生謝方昱仁錄取慈濟大學醫學系、游牟晨睿錄取輔大醫學系、鄭尹綸錄取中山醫學系及黃煒恩錄取中國醫藥大學牙醫系。
東女則有113名學生錄取，錄取國立大學有35人，其中台大有3人，清交成政大10人。3年甲班學生蔡僑恩一口氣分別錄取台大、陽明交通、台北醫大、中國醫大及國防等5所大學醫學系。同班同學的吳家樂則錄取高雄醫大牙醫系。2人未來畢業都想要回到台東服務。
此外，東女美術班全班14人，報名個人申請4人，繁星4人及特殊選才6人，全班百分百錄取。台東女中校長王垠表示，美術班學生成績歷年都很出色，去年18位同學中，一半錄取國立大學，今年全班都錄取，除學生本身的努力，老師和家長從旁的教導指引也功不可沒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言