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捨一中念南二中 他拚上醫學系：實力最重要

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南二中應屆畢業生蘇嘉愷上中國醫藥大學醫學系，也是該校6年來首名考上醫學系的學生。圖／蘇嘉愷提供
台南二中應屆畢業生蘇嘉愷上中國醫藥大學醫學系，也是該校6年來首名考上醫學系的學生。圖／蘇嘉愷提供

台南二中應屆畢業生蘇嘉愷3年前國中會考成績3A++2A+，穩上南一中，他選擇離家近的台南二中，也力拚繁星，雖然繁星未上，但他申請上中國醫藥大學醫學系，雖然計畫趕不上變化，但唯一不變的是，實力最重要。

蘇嘉愷說，當時選擇就讀南二中，是考量到南一中學生成績好，在這樣的環境下讀書壓力可能會較大，又南二中離家近，加上繁星著重校排的考量，決定就讀南二中。

他表示，自小對醫生就有憧憬，希望未來能當醫生，上了國中後也往醫學相關知識去摸索，到了高中後參加生物研究社，利用社團時間上解剖課程，也到成大參觀大體解剖，提升能力也進行生涯探索，更確認自己喜歡醫學。

不過，計畫還是趕不上變化，校排雖維前1%，繁星申請牙醫系但第二階段時被刷下，未能如願。不過，學測考56級分，加上自己為念醫科做了許多準備，順利錄取中國醫藥大學醫學系。

蘇嘉愷說，任何考試前都會提前準備，不是要考試才臨時抱佛腳；自己也會擬定讀書計畫，按照計畫去執行，雖然依照讀書計畫去執行，不會看到成績明顯進步，但仍讓自己維持穩定水準。

蘇嘉愷上了醫學系後會較喜歡骨科、復健科，喜歡運動也常關注體育競賽，他說，看到很多選手受傷，也對運動傷害很有興趣，而且台灣老年化比例升高，更多老人家會有走路不便等問題，需要關心，因此希望能朝這方面努力。

台南二中校長林晏旭表示，然後當初5A 7+進入二中就讀，就讀期間保持課業的穩定，每學期平均總成績都在90上下，然後也維持在校排1%。但課業之餘，也積極參與各校校內活動，帶領生物研究社辦了許多活動，在高三下也籌劃畢聯會的相關活動，所以是一個能動能靜，符合會玩又會讀書的二中人標準style。

繁星 台南 南一中

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