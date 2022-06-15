他57級分錄取台大人類學系！網看「神書」第一句就投降了

大學個人申請入學放榜，台南一中應屆畢業生陳禹翔因接觸「憂鬱的熱帶」一書，對人類學產生興趣，學測57級分錄取台大人類學系，引起PTT網友討論該著作內容，難以理解「文青電波」。

《聯合報》獨家報導，陳禹翔高二時，參加校內竹園文藝獎獲得首獎，頒獎典禮上從演講人口中得知結構人類學宗師李維．史特勞斯著有「憂鬱的熱帶」這本書，詳細閱讀後，對包含歷史、文化各領域的人類學產生興趣，進而閱讀相關書籍，也上台大網站了解人類學系，進而展開一連串學習與探究。

閱讀過「憂鬱的熱帶」的PTT網友也發文大推，這本書真的很猛，光是第一句話就足以奠定他在文學界的地位了，「我討厭旅行，我恨探險家。然而，現在我預備講述我自己的探險經歷。」，他認為，詩意和對文明的反思結合在一本書裡頭，寫的非常好。

豈料，其他人看得一頭霧水「工三小，神經病」、「欠扁，給我嘴巴閉閉」、「文青電波果然難懂」、「用否定句來當作文章開頭，這種手法很少見欸」。

隨後，此網友繼續分享「人類的意義」著作，引述「這個世界開始的時候，人類並不存在，這個世界結束的時候，人類也不會存在」、「花朵，對整個世界而言，這些光輝花朵不具任何意義，如果有意義的話，也只不過是整個世界生滅的過程中允許人類扮演人類所扮演的那份角色罷了」等近800字內容，網友表示，「有一說一，看完這段我都想當人類學家了」。

其他人嘆「他寫這一大段也沒啥意義」、「我寧願看你板廢文」、「我頭好痛」，還有人評論「文組裝理組思維大談秀給文組看」，原PO則認為「結構主義本來就是把科學化方法引入社科的一種思想」。