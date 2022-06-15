員林高中張棋凱熱心服務 品學兼優上陽明交通大學
彰化縣員林高中今年大學入學個人申請錄取國立大學與私立醫學大學共123人次，比例近四成，錄取國立陽明交通大學旋坤揚帆電機資訊招生甲組的張棋凱除了成績優秀，並曾獲選校內孝親楷模，還擔任學校衛生糾察隊副隊長，熱心服務。
員林高中本屆應屆畢業學生有648人，在繁星、特選管道上榜有77人次、個人申請管道進入第二階段有376人次，今天個人申請結果出爐，錄取國立大學與優質私立醫學大學共123人次，比例高達38％，其中多人錄取台清交政成的頂尖大學。
錄取陽明交通大學的張棋凱家境並不優沃，靠著自己的努力保持優異成績，每學期都領取奬學金來減輕家庭經濟負擔，因為他的體貼和對父母的孝順，在高二時也獲選校內孝親楷模。
錄取政治大學東南亞語言與文化學士學位學程泰文組的林謹瑜是員中戲劇社成員，還曾在戲劇社擔任導演，今年更在烏俄戰爭發生時，在校內發起募集物資聲援烏克蘭，展現出多元表現能力。因接觸到泰國影劇而對泰文產生極大興趣，希望未來能從事泰文戲劇相關工作。
錄取成功大學電機工程系的數理實驗班張峻誥在此次學測數A難度極高下，仍獲得滿級分，他說，當初捨彰中而就近讀員中，就是希望不用花太多時間在通勤，在員中也常拿獎學金，對於難度高的數學，他就是在導師蔡鎰圳指導下，反覆練習題目，而考出好成績。
校長游源忠說，今年雖碰到新冠肺炎疫情，在5月中影響學校的作息，但是員中線上教學不中斷，老師們依舊努力的在雲端為學生解答問題，關注每一個學生在家學習成效，如今才有豐碩成果，這是行政團隊、老師與學生共同努力的結果。
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