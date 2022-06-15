清寒高中生如願讀東華 基中校長：請給他要求與磨鍊

國立基隆高中清寒學生唐于田克服困境，積極向學的往事感動不少人，今天如願登上花蓮東華大學資訊管理學系榜單。基隆高中校長鍾定先說，期待東華給唐必要的協助，也要給他唐適當的要求與磨鍊機會，讓唐能夠慢慢地自立自強，迎向未知但充滿挑戰的精采人生。

基隆高中6月6日舉辦畢業典禮，校方當晚在臉書貼文，提及唐于田「曾經沒錢買1個口罩，如今考取6所國立大學」的求學故事。消息經媒體等管道擴散後，感動許多人，向校方表達想要幫助唐于田的意願。唐于田曾受惠學校愛心專戶，他將部分善款轉捐專戶，照顧未來需要幫助的學弟妹。

鍾定先說，唐于田從小與開計程車的父親相依為命，父親後來生病臥床，唐于田要照料父親，還要應付生活開銷、醫藥費，一度沒多餘的錢買口罩，學校扶助會、家長會與校友會發動樂捐來幫于田度過難關。學測後唐父過世，家長會與校友會再度募款，加上市府社會處、暖暖區公所協助，生活才穩定下來。

唐于田共考取東華大學、屏東大學、台東大學、嘉義大學、聯合大學和勤益科技大學共6間國立大學，唐于田決定就讀東華資管系智慧商務與知識管理組，今天放榜錄取，校方表示已成立助學專戶，助他安心求學。

鍾定先今天學校臉書發文，代表唐于田向東華大學及校長趙涵㨗致謝，期待東華大學在未來大學生活與學習上，給予唐必要的協助外，也要給唐適當的要求與充分的磨鍊機會，讓唐能夠慢慢地自立自強。鍾同時感謝社會大眾對唐的關心與祝福，相信唐一定可以學有所成。