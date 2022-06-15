協同高中學生林姵妤揚名科博會 如願考上台大電機系

嘉義縣私立協同高中三年級學生林姵妤，去年在巴西科學博覽會以《實驗室裡的飛行荷蘭人－複雜蜃景之探究》獲一等獎；今天大學申請入學放榜，林姵妤如願考上第一志願台大電機系。

協同說，林姵妤去年以《實驗室裡的飛行荷蘭人--複雜蜃景之探究》代表國家，參加巴西科學博覽會獲得行星、地球科學、數學及物理學科一等獎，大學學測摘下四科59級分，考上台大電機系。

申請入學放榜，台大10名學生正取，分別錄取台大電機、生命科學、資工、土木、物理治療、圖資、國企、數學等涵蓋各學群領域，表現亮眼，展現多元發展學習的成果；各大學醫學科系共有5人上榜，分別是陽明交大、成大、高醫、中國及慈濟等；台清交成政師大等頂尖大學錄取率近三成。

林姵妤父母都是理工背景，爸爸是物理教授。她說，父母從小鼓勵她和姊姊參與科學活動，去博物館、科教館玩。媽媽買很多科普童書給她看，用日常用品做簡單實驗。她說，研究過程衍生出更多問題，需要消化知識再尋求解決方法，比起成果，研究過程更讓她開心。她感謝父母從小陪伴與教導，讓她有更大發揮空間。

林姵妤說，科學是很踏實東西，因為做了就一定會有結果。雖然很多時候不是她所期待的，但結果都有背後原因，這種感覺很讓人安心，她讀大學往學術研究發展。她說，喜歡接觸新的科技和研究成果，也喜歡探索事情背後的道理，或建構按邏輯運行系統，對她而言有一種穩定的快樂。