疫情推動大學志願 東山高中選醫學、工程類比例高
111學年度大學申請入學第二階段各校於日前放榜，東山高中汪若倢、朱蘇彥、許華翔錄取台大醫學系，另還有高二跳考的江昀叡錄取台大機械工程系。東山高中表示，由於疫情期間，經濟衰退，唯有護國神山台積電屹立不搖，因此這屆學生選擇醫學或工程類的科系，比例很高。
東山高中學生汪若倢表示，當時的準備醫學系面試的方式是回來學校做實驗，因為台大醫二階考2題化學相關題目。另外面試時的訣竅就是要有自信、找到自己特點，因為大家成績都很好，要把自己的獨特性表現出來。
東山高中學生許華翔和朱蘇彥表示，有關面試經驗，他們共同想法是台大面試時，要注意謙虛，教授們都會觀察小細節，比如將物品回復原狀、禮貌等等，面對挫折如何自我調適，因為將來在職場上也會遇到。另外，平時多看一些人性關懷、心理學或臨床方面書籍，發掘背後原因。
而錄取慈濟醫學系的侯昱佑表示，因為他母親是花蓮原住民，外婆住在簡陋的鐵皮屋，還有慢性病，曾經有受傷後未及時獲得醫療的經驗，在花蓮吉安偏鄉缺乏醫療資源的狀況，所以他希望日後能在花蓮或其他偏鄉服務。
東山高中表示，今年錄取頂大的同學有近九成都是選擇醫學或工程類的科系，比例很高。由於這屆畢業生是受到疫情影響最大的一群，從高一下學期疫情開始蔓延，中間經歷了多次線上課程達數月之久，因此對於醫學相關科系，成為了今年學生們的首要目標；另外，因疫情期間，經濟衰退，唯有護國神山台積電屹立不搖，因此工程相關科系也是二類同學的首選。
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