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復旦高中大學錄取75% 台清交醫93人學習歷程添助力

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
私立復旦高中校長段台民（中）向錄取醫科、海外大學學生恭賀。圖／復旦高中提供
私立復旦高中校長段台民（中）向錄取醫科、海外大學學生恭賀。圖／復旦高中提供

大學申請入學分發今天上午放榜，桃園市私立復旦高中今年高三畢業生564人，公私立大學申請錄取率高達75%，其中陽明醫、國防醫等醫科共16人，台大電機、資工各1人，台清及陽明交大錄取77人，成績優於去年。

校方認為，該校重視學習歷程檔案，為學生申請入學取得好成績。

復旦高中統計，今年該校大學申請入學，錄取國立陽明交大醫學系1人、國防大學醫學系1人、高醫大醫學系3人，另外，其他私立醫學院醫學系、牙學系、廣州中山大臨床醫學系共計16人，成績優於去年。

另外，台大包括電機、資工系在內錄取21人，清大28人、陽明交大28人、政大9人、成大15人，五校錄取達101人，另錄取北京清大經濟金融管理系1人，其中公立大學錄取278人、錄取率高達49%，接近一半，公私立大學錄取級共427人，總錄取率高達75%。

校方表示，今年是108課綱課程，大學申請入學採取學測成績及學習歷程招生第一年，該校重視學測課程及學習歷程檔案，從高一起就要求學生準備學習歷程檔案，為申請入學錄取取得不錯效果。

私立復旦高中校長段台民（中）向錄取台清交等學生恭賀。圖／復旦高中提供校長與學測成績表現優異同學合影，已多人錄取台清交醫AAAAA
私立復旦高中校長段台民（中）向錄取台清交等學生恭賀。圖／復旦高中提供校長與學測成績表現優異同學合影，已多人錄取台清交醫AAAAA

陽明交大 北京清大 台大

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