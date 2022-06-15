復旦高中大學錄取75% 台清交醫93人學習歷程添助力

大學申請入學分發今天上午放榜，桃園市私立復旦高中今年高三畢業生564人，公私立大學申請錄取率高達75%，其中陽明醫、國防醫等醫科共16人，台大電機、資工各1人，台清及陽明交大錄取77人，成績優於去年。

校方認為，該校重視學習歷程檔案，為學生申請入學取得好成績。

復旦高中統計，今年該校大學申請入學，錄取國立陽明交大醫學系1人、國防大學醫學系1人、高醫大醫學系3人，另外，其他私立醫學院醫學系、牙學系、廣州中山大臨床醫學系共計16人，成績優於去年。

另外，台大包括電機、資工系在內錄取21人，清大28人、陽明交大28人、政大9人、成大15人，五校錄取達101人，另錄取北京清大經濟金融管理系1人，其中公立大學錄取278人、錄取率高達49%，接近一半，公私立大學錄取級共427人，總錄取率高達75%。