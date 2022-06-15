申請入學台大成大缺額破百 3校招生名額使用低於5成

111學年度大學申請入學管道統一分發結果今天公告，今年缺額數達1萬294個，相較於去年大增6265個。以國立頂尖大學而言，國立台灣大學、成功大學等缺額數目均破百，其中成大招生名額使用率僅77.49%、台大89.94%均比去年下降。

甄選會今天公告個人申請入學管道相關數據，今年缺額數目相較去年大增至破萬，若觀察各大學情況，今年台大缺額176個、招生名額使用率89.94%；成功大學缺額298個、招生名額使用率77.49%；清華大學缺額193個、招生名額使用率83.94%；陽明交大缺額202個、招生名額使用率80.50%。

上述頂大除了陽明交大因併校沒有去年統計數據外，其他三校招生名額使用率均比去年來得低。

部分私立大學招生名額數多因此缺額數亦多，中國文化大學缺額838個，招生名額使用率66.84%；義守大學缺額498個，招生名額使用率73.34%；淡江大學缺額487個，招生名額使用率81.40%。

甄選會副總幹事黃仁竑則指出，今年招生名額使用率低於50%的學校共有3校，也有1校無缺額。經查，招生名額使用率低於50%的學校分別為華梵大學、台灣首府大學與明道大學。

另外，外界驚訝今年整體缺額數目大增，頂大教授推測應是學測數A太難、高分群少，導致部分頂大科系並未招到預期中的學生數目。高教司科長郭佳音表示，今年缺額主要原因為整體報名人數降低，且今年防疫外加名額人數從去年的2人增為逾1千人，防疫外加不佔據原招生名額。

郭佳音也說，申請入學招生管道是個大學三大聯合招生管道之一，7月還會透過分科測驗成績進行分發入學， 各校招生結果不能以單一管道論定，建議還是要視學校當年度整體招生情況論斷。如果大學欲重新分配各招生管道名額，學校須先盤點各管道招生情形，討論後再報教育部核定，教育部也會視學校整年招生情況通盤檢視。