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南一中近6成上頂大、清交人數大增 選系不選校明顯

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中今年申請入學上台大電機11人，科學班有8人上台大電機、1人上台大醫學系。記者鄭惠仁／攝影
台南一中今年申請入學上台大電機11人，科學班有8人上台大電機、1人上台大醫學系。記者鄭惠仁／攝影

大學人請入學今天放榜，台南一中有331人錄取，其中195人上台、清、交、成、政大及醫學大學，並有18人上醫學系，台大醫2人、台大電機11人。校方表示，該校今年錄取人數增加，顯示會參加分科測驗人數可能會減少。

台南一中統計，該校參加學測有666人，較去年705人少，這次有申請入學並錄取共331人，以往部分學生學測沒考好，就不會申請學校，而是準備指考，因此近幾年有參加指考比率都超過半數。

今年起申請入學作業較往年延後1個多月，有些學生反映，若沒申請上理想大學，若想要再準備分科測驗，可能因時間太緊迫，會加大壓力，老師分析，錄取人數增多可能與學生申請人數增多有關。

校長廖財固表示，今年數學A偏難，南一中學生數理強，占有優勢，較多學生趁此優勢申請理科科系，也有關係，也因此今年錄取清華、陽明交大較去年多31人，去年錄取兩校人數38人，今年69人，其中不少人也上台大，但沒選台大，顯示學生選系不選校，看的是未來就業及產業發展。

秘書林皇德舉例，學生李知器上台大資管、陽明交大電機甲組，他選擇就讀陽明交大，另有周姓學生上台大化工、陽明交大電機，也選擇陽明交大電機。

放榜前有17人錄取台大電機，但有學生選擇醫學系、資工等學系，共有11人選擇就讀電機，也是近幾年應屆畢業生錄取台大電機人數最多一年。

經統計，加上特殊選才、繁星錄取人數，共356人錄取，台清交成政大及醫學大學共212人，其中台大43人、清大41人、陽明交大35人、成大56人、政大10人、各醫學大學27人、醫學系23人。

陽明交大 台大 南一中

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