申請入學醫學系缺額達117個 台大、成大醫均未招滿

大學個人申請分發結果今天公告，個人申請全台醫學系提供604個招生名額以及公費生65個名額，但包括台灣大學、成功大學、台北醫學大學等校都出現缺額，最終醫學系分發人數為487人，出現117個缺額；公費生最終分發人數則為50人，出現15個缺額。

根據大學甄選入學委員會統計，今年全台醫學系一般生於申請入學階段共有604個招生名額，台大50個招生名額中分發人數48人，出現2個缺額，成大則有6個缺額、陽明交大醫師組3個缺額，高雄醫學大學21個缺額、長庚大學33缺額以及輔仁大學16個缺額。

但根據統計數據指出，今年也有數間醫學系於個人申請階段招滿，分別為陽明交大醫學系醫師科學家組和醫學系醫師工程師組，中國醫藥大學87個名額同樣招滿，中山醫學大學70個名額亦招滿。

至於醫學系公費生僅義守大學、慈濟大學、台北醫學大學三校公費生招滿，全台公費生總計65個招生名額遺留15個缺額，上述缺額均將回流至考試分發管道。

甄選會副總幹事黃仁竑則表示，今年台大醫學系一般生出現2個缺額，其中一人已經透過繁星推薦錄取，另一人則未填志願。另外，若看各大學醫學系分發高中生分布狀況，全台醫學系考生無論是通過第一階段篩選或最終獲得分發者，公立高中通過篩選與錄取數均比私立高中高。

另外，今日亦公告繁星推薦第八類學群醫學系錄取資料，繁星推薦醫學系今年提供187個名額，全數錄取滿招；牙醫系招生名額39名，同樣滿招。教育部高教司科長郭佳音表示，今年申請入學醫學系缺額和去年差不多，缺額原因也和往年雷同，由於一名考生可申請6個校系，缺額仍為重複率取所致。