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111分科測驗／自然科重點整理讀懂圖表 學測曾考mRNA疫苗、諾貝爾化學獎

聯合新聞網／ 綜合報導
分科測驗第一天考自然科。示意圖／本報資料照片
分科測驗第一天考自然科。示意圖／本報資料照片

111學年度分科測驗在7月11日（星期一）與7月12日（星期二）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會。考試時間均為80分鐘。

以下整理自然三科的今年學測的考題，以利推測與熟悉出題方向，協助考生事半功倍拿高分。

物理科

物理科與過去幾年相比，今年學測的考題更強調文字理解與判圖能力，雖然題目難度屬中偏易，但學生不見得容易作答。也有不少探究融入考題，如從飲酒前後使用血流儀量測，應用都卜勒效應可知，血液流速會顯著加快。

化學科

化學科部分，學測試題具有鑑別度，題型為中偏難，取材包含時事議題甲烷水合物、2021諾貝爾化學獎催化劑，重大議題如水汙染，創新特色試題融入探究實作，跨科整合試題，考生應具備圖表解析與閱讀理解能力應可取得高分。

生物科

生物出現半數疫情考題。十七道題目中，新冠疫情就占了六題，mRNA疫苗也入題，但考題並不平易近人，若沒有讀熟高二選修生物，答起來會非常辛苦。

此外，也出有關「碳循環」為生物與地科合科的題目，是近期零碳排全球所關注的議題，非常有國際觀。另外也有許多時事題，包括去年諾貝爾物理與化學獎、颱風路徑、晶片卡感應原理、溫室效應等。

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