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大學個人申請錄取率57.62％ 缺額逾1萬個創4年新高

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學個人申請分發今年留下1萬294個缺額，比去年大增6265個。本報資料照片
大學個人申請分發今年留下1萬294個缺額，比去年大增6265個。本報資料照片

111大學個人申請統一分發結果今天公告，大學甄選入學委員會統計，今年獲分發人數為4萬6875人，比去年減少3892人；獲分發率57.62％，比去年少1.81個百分點。今年留下1萬294個缺額，比去年大增6265個，創近四年新高。

甄選會統計，111學年度總報名人數為8萬1350人，相較110學年度減少4072人，而申請入學招生名額為5萬5810個，相較110學年度5萬5541個，增加269個。

甄選會也表示，今年考生平均申請校系數5.71個，較110學年度再提升，而通過第一階段篩選考生平均通過校系數為2.88個，也較110學年度2.87個增加。

若觀察考生填報志願序獲分發的情形，111學年度以第一志願序獲分發有4萬3595人，比率為93%，較110學年度89.85%，亦有成長。

111學年度分發後的招生缺額則達1萬294個，相較110學年度招生缺額6265個大增4029個。甄選會分析今年缺額增加原因，推估為總報名人數減少逾4千人，且受疫情影響，另有1023人改以防疫外加名額分發。各校系分發後的缺額與錄取生放棄名額，將扣除當學年度「繁星推薦」增額錄取名額後，回流分發入學招生名額使用。

此外，受到新冠肺炎疫情影響，若考生適用防疫應變方案並達到校系所訂錄取標準，將依外加名額進行分發，校系以防疫外加名額錄取考生的分發結果。今年經校系以防疫外加名額錄取並獲分發的考生共計1023人，依其選填的就讀志願序分發至61所大學，不影響一般考生權益。

疫情 新冠肺炎 大學個人申請

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