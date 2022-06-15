111分科測驗／公民將出現非選題…社會科時事重點整理 從學測分析考題趨勢

111學年度分科測驗在7月11日（星期一）與7月12日（星期二）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會。考試時間均為80分鐘。

以下整理社會三科的時事話題與考題趨勢，協助考生事半功倍拿高分。值得注意的是，今年分科測驗公民科將首次出現非選擇題。

▌1.公民：

今年學測社會科公民部分，法律題變少、人權議題也沒出到，許多題目結合時事，考出原住民族的生活與刻板印象、文化與權利保障、部落生活與原住民族自治、女性權益保障、氣候變遷與能源轉型、網際網路、數位落差與近用資訊不平等。手寫題則建議考生，看新聞時要多嘗試練習寫出自己的分析和看法，提早做準備。

・學測社會／公民與社會多結合時事 新課綱新增探究與實做

【公民時事題】

今年的俄烏戰爭及去年4大公投內容和門檻、萊豬進口等都是熱門時事話題。

・公民時事題／俄國入侵烏克蘭引國際制裁 全球政治經貿組織受關注

俄國入侵烏克蘭，引發全球關注與緊張，一方面牽動區域安全危機，另一方面也牽動能源、礦產與農產品的國際價格。因此此新聞議題可涉及國際政治、經貿，甚至國際組織(如聯合國或北大西洋公約組織)等層面，考生可多元去思考...

圖為在烏克蘭馬立波境內的俄羅斯裝甲兵。路透

・公民時事題／北市停車費擬調漲誰得利...供需曲線變化你看懂了嗎？

市場機能是經濟學的核心內容，供給量(或需求量)的變動、供給(或需求)的變動、供給與需求同時發生變動對市場的影響，以及政府干預對市場經濟效率的影響等，均為命題重點...

・公民時事題／不同意票破400萬 四公投確定闖關失利

公投與選舉制度是公社中相當重要的議題，其中選舉席次相關內容更是熱門考題。公民投票被認為是在補代議政治的不足，台灣也已舉辦多案，故考生可多加留意...

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【國際小學堂】

關注國際時事動態，近期的美國槍枝政策引發關注、芬蘭及瑞典決定申請加入「北約」等議題。

・國際小學堂／全美最大擁槍組織 左右槍枝政策

美國總統拜登在德州發生造成十九名兒童與兩名教師死亡的校園槍擊案後，曾問「我們何時才能起身對抗槍枝遊說團體」，他指的便是長期遊說政府反對槍枝管制的全國步槍協會（ＮＲＡ），這個全美最大擁槍組織究竟為何有如此大影響力？...

・國際小學堂／芬蘭、瑞典搶進北約 將有何改變？

北約全稱「北大西洋公約組織」，是軍事同盟，一九四九年由美、英、法國與加拿大等十二國創立。公約第五條規定，對北約任何成員國的武力攻擊，視同對所有成員國的攻擊，其他成員國將採取必要行動協助遇襲成員國...

北約成員30國 北約成立於一九四九年，總部布魯塞爾外，三十個成員國的國旗飄揚。（美聯社）

・國際小學堂／盧布支付令 不從就斷氣 歐盟難斷開俄能源

俄國4月27日宣布，即日起停止向波蘭和保加利亞供應天然氣。這是俄國總統普亭三月下令不用盧布買天然氣就停止供氣以來，俄國首次真的這樣做...

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【公民重點筆記】

收錄公民科重要概念與筆記整理，列出高一的政治參與、法律常識、高二的契約自由、供需法則等重點。

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▌2.歷史：

今年學測社會科歷史台灣史有10題，中國東亞史5題、世界史8題，此外，跨科題考得非常靈活，考生可多加注意此趨勢。台北市教師解題團隊分析，學測歷史屬於中偏難，許多題聚焦人群移動，台灣史的比重高。

・學測社會／中國史只剩5題！歷史這2題最難

【歷史重點筆記】

收錄歷史科重要章節筆記，詳列台灣歷史時間軸及族群、經濟文化與衝突。

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分科測驗第二天考歷史、地理以及公民與社會。示意圖／本報資料照片

▌3.地理：

今年學測地理有結合疫情時事，探討國際分工下，包括航運等產業為何受到衝擊，以及資源調配受到的影響，由於是手寫題，考生必須要完整描述自己思考的過程。此外生活題也較多，例如考石滬開口的方向，要考慮到漲潮時要有最大海水量進來，退潮時魚群要被石滬的「伸腳」阻擋，這是課本沒教到的，考驗考生臨場閱讀和判斷。

・學測社會／地理結合疫情和時事考航運 非選題重表達

分科測驗第二天考歷史、地理以及公民與社會。示意圖。本報資料照片／記者黃仲裕攝影

【地理重點筆記】

收錄地理科重要章節筆記，列出世界地形、氣候、人口與環境等重點。

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