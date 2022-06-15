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考上5所醫學系 明道中學呂哲毓感謝住校培養自主能力

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
明道中學畢業生呂哲毓考上5所醫學系，感謝住校培養了他的自主能力。圖／明道中學提供
明道中學畢業生呂哲毓考上5所醫學系，感謝住校培養了他的自主能力。圖／明道中學提供

明道中學畢業生呂哲毓今年不但繁星錄取陽明交大醫學系，學測還獲得滿級分，並同時申請上北醫、長庚、高醫、輔仁等4所醫學系，為自己寫下難得的記錄。未來他會選擇就讀陽明交大醫學系，並往「轉譯醫學」方面發展，成為臨床和研究醫學方面的橋樑，幫助更多人。

呂哲毓家住清水，因為離學校遠，國中入學時就選擇住校。對於學業上有好成績，他歸功於這6年的住校生活，讓他一切都得自己來，因此培養出自律自主的生活態度，並能在學習上也獲得成效。

他坦言國中一、二年級時曾因網路成癮，迷失自己，直到國三才覺醒，認為不該失去學生應有本分，隨即透過學校圖書館的定時定點晚自習活動，養成好習慣，同時把握校園多元的社團、營隊調劑身心，也改變了使用了網路習慣。

會選擇學醫，呂哲毓說，因為小時候常因為氣喘出入醫院的急診室，對醫師救人十分崇拜，也最喜歡看「浪漫醫生金師傅」、「良醫墨菲」等描寫醫師生活的戲劇，並透過無國界醫師連加恩的故事，讓他知道醫師這份工作與社會責任的關係。因此，他設定目標，一步一步地往想成為醫師的夢想邁進。

他建議學弟妹們，除了課業之外，應記得把握學校豐富的資源，像是藉由社團、營隊探索自己、培養人際溝通，並找到自己想追尋的目標，而住校也是一個自我磨練的機會。

明道中學副校長林雯琪說，該校目前有300多位住校生，多半都是因為住家離學校太遠而選擇住校。因為脫離了家裡的舒適圈，生活上大小事都得自己來，無形中得學會自我管理，有助於培養自主的生活習慣。

醫師 陽明交大

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