整理包／揮別指考！首屆「分科測驗」不考國、英、數乙 7科考前劃重點

111學年度分科測驗在7月11日（星期一）與7月12日（星期二）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會。考試時間均為80分鐘。

聯合新聞網從今年學測考題，分析整理分科測驗的7科考前重點，祝考生順利考取理想學校！

Countdown

111分科測驗日程。圖／大考中心

各科重點整理一覽：

・不考數乙！數甲重點一次看 學測數A創「10年最難」

今年首屆分科測驗數學並不考數乙，只考數甲一科，數乙將在114學年才會加考。

以下整理今年學測數學A、B科的考題，數學A堪稱「10年最難」，數學B則是多基礎題，考生可以此推測與熟悉出題方向

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今年學測數A題型靈活，空間、幾何概念題型多，混合題有出以一支掃描筆，掃描座標平面範圍；時事題則有疫情檢測題目，問感染陽性率的準確率，是考條件機率的概念；還有出手機遊戲抽卡題，融合新課綱內容，考機率概念。

數B試題取材著重於生活情境，如用燈會閃燈的布置表達週期現象，以基地台設立的情境考組合，用射擊遊戲考圓與直線，以失蹤輕航機搜救時的緊急定位傳送器考機率等，只要仔細觀察，就會發現有些數學觀念常在生活中出現...

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• 自然科重點整理讀懂圖表 學測曾考mRNA疫苗、諾貝爾化學獎

今年學測物理科與過去幾年相比，今年學測的考題更強調文字理解與判圖能力，雖然題目難度屬中偏易，但學生不見得容易作答。也有不少探究融入考題，如從飲酒前後使用血流儀量測，應用都卜勒效應可知，血液流速會顯著加快。

化學科部分，學測試題具有鑑別度，題型為中偏難，取材包含時事議題甲烷水合物、2021諾貝爾化學獎催化劑，重大議題如水汙染，創新特色試題融入探究實作，跨科整合試題，考生應具備圖表解析與閱讀理解能力應可取得高分。

學測生物出現半數疫情考題。十七道題目中，新冠疫情就占了六題，mRNA疫苗也入題，但考題並不平易近人，若沒有讀熟高二選修生物，答起來會非常辛苦。此外，也出有關「碳循環」為生物與地科合科的題目，是近期零碳排全球所關注的議題，非常有國際觀。另外也有許多時事題，包括去年諾貝爾物理與化學獎、颱風路徑、晶片卡感應原理、溫室效應等...

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• 公民將出現非選題…社會科時事重點整理 從學測分析考題趨勢

今年學測社會科公民部分，法律題變少、人權議題也沒出到，許多題目結合時事，考出原住民族的生活與刻板印象、文化與權利保障、部落生活與原住民族自治、女性權益保障、氣候變遷與能源轉型、網際網路、數位落差與近用資訊不平等。手寫題則建議考生，看新聞時要多嘗試練習寫出自己的分析和看法，提早做準備。

歷史台灣史有10題，中國東亞史5題、世界史8題，此外，跨科題考得非常靈活，考生可多加注意此趨勢。台北市教師解題團隊分析，學測歷史屬於中偏難，許多題聚焦人群移動，台灣史的比重高。

地理有結合疫情時事，探討國際分工下，包括航運等產業為何受到衝擊，以及資源調配受到的影響，由於是手寫題，考生必須要完整描述自己思考的過程。此外生活題也較多，例如考石滬開口的方向，要考慮到漲潮時要有最大海水量進來，退潮時魚群要被石滬的「伸腳」阻擋，這是課本沒教到的，考驗考生臨場閱讀和判斷...