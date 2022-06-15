快訊

外出有何限制？入境居檢「3+4」今上路 9大QA一次解惑

早晨財經速解讀／電信三雄為何只漲不跌？日幣創新低 亞洲金融風暴再起

亞洲辣醬戰爭：「是拉差辣椒醬」全球斷貨危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒補習上台大醫 南一中學生分享：靜下心來很重要

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
大學入學申請南一中應屆畢業生康元輔錄取台大醫學系。記者鄭惠仁／攝影
大學入學申請南一中應屆畢業生康元輔錄取台大醫學系。記者鄭惠仁／攝影

台南一中應屆畢業生康元輔曾申請希望入學未能上台大醫，憑著努力，學測6科考87級分，個人申請上台大醫學系，他分享，遇到學習關卡就靜下心來，會有很大的幫助。

康元輔說，一開始並沒有想過要以希望入學方式要申請台大醫學系，而是把目標放在個人申請上，因此希望入學沒上台大醫，並未影響自己拚台大醫的鬥志，而是繼續朝著自己的規畫做，因沒有補習，就勤寫模擬試題，增強能力。

他表示，高一就對醫學、生物有興趣，針對細胞缺氧機制做探究，高二研究蜂蟹蟎，以及針對新冠肺炎疫情探討疾病關係發表小論文，拿到優等。

康元輔表示，國中會考後，主要學科都沒補習，只有在高一補習作文，提升自己寫作能力，也為卷卡合一提前準備。因沒有補習，若有不懂就問老師或同學，而學習過程中，也發現遇到關卡，靜下心來會有很大的幫助，寫書法、閱讀是他紓解壓力的方式。

因沒有補習，能有更多時間做課程的預習與複習，生物與化學是自己的強項，又醫生是救人事業，可幫助很多人，高二時決定要拚醫學系，也提前為學測做準備，高二就把高三的部分課程先讀過，學測能有好成績，與此有關。他說，高一起就要準備學習歷程檔案，也讓自己提早接觸醫學並產生興趣，並如願申請上醫學系。

他自認抗壓力很強，有壓力反而是在鼓勵自己趕上別人，而能在有豐富資源及好老師、好同學的學校學習是種幸福，也常提醒自己要努力學習。康元輔說，和同學相較，自己的英文算是爛，這也是自己在暑假期間要加強的；另他很喜歡文學，也要在上大學前好好讀些書，充實自己。

台大 補習 學測 台南一中

延伸閱讀

大學申請入學分發放榜 上午9時查詢結果看這裡

申請入學分發結果15日公告 上午9時可網路查詢

中市清水高中蔡宜貞錄取醫學系雙榜 期成良醫貢獻己力

沒送國中兒去補習遭友人質疑 媽媽「神回應」被網友讚爆

相關新聞

大學申請入學分發放榜 上午9時查詢結果看這裡

111學年度大學個人申請2195個校系，提供5萬9786名招生名額，各校日前已公布錄取結果，正取5萬7869個名額。日前...

台南女中向醫看齊 她笑納台大醫：沒對不起自己就好

台南女中應屆畢業生李昀臻、李函諭、陳聖喬、萬庭禎，都是數理資優班學生，她們憑著努力、正確的學習態度，以及逢低潮的因應撇步...

考上5所醫學系 明道中學呂哲毓感謝住校培養自主能力

明道中學畢業生呂哲毓今年不但繁星錄取陽明交大醫學系，學測還獲得滿級分，並同時申請上北醫、長庚、高醫、輔仁等4所醫學系，為...

沒補習上台大醫 南一中學生分享：靜下心來很重要

台南一中應屆畢業生康元輔曾申請希望入學未能上台大醫，憑著努力，學測6科考87級分，個人申請上台大醫學系，他分享，遇到學習...

申請入學分發結果15日公告 上午9時可網路查詢

111學年度大學申請入學管道提供5萬9786萬個招生名額（含外加），5萬2651名考生有資格登記就讀志願序，15日上午9...

寫作教室／淺談111年學測國寫知性題 最重視考生「這能力」

今年的國寫知性題延續以往的風格，重視考生對社會的觀察能力。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。