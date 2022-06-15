沒補習上台大醫 南一中學生分享：靜下心來很重要

台南一中應屆畢業生康元輔曾申請希望入學未能上台大醫，憑著努力，學測6科考87級分，個人申請上台大醫學系，他分享，遇到學習關卡就靜下心來，會有很大的幫助。

康元輔說，一開始並沒有想過要以希望入學方式要申請台大醫學系，而是把目標放在個人申請上，因此希望入學沒上台大醫，並未影響自己拚台大醫的鬥志，而是繼續朝著自己的規畫做，因沒有補習，就勤寫模擬試題，增強能力。

他表示，高一就對醫學、生物有興趣，針對細胞缺氧機制做探究，高二研究蜂蟹蟎，以及針對新冠肺炎疫情探討疾病關係發表小論文，拿到優等。

康元輔表示，國中會考後，主要學科都沒補習，只有在高一補習作文，提升自己寫作能力，也為卷卡合一提前準備。因沒有補習，若有不懂就問老師或同學，而學習過程中，也發現遇到關卡，靜下心來會有很大的幫助，寫書法、閱讀是他紓解壓力的方式。

因沒有補習，能有更多時間做課程的預習與複習，生物與化學是自己的強項，又醫生是救人事業，可幫助很多人，高二時決定要拚醫學系，也提前為學測做準備，高二就把高三的部分課程先讀過，學測能有好成績，與此有關。他說，高一起就要準備學習歷程檔案，也讓自己提早接觸醫學並產生興趣，並如願申請上醫學系。

他自認抗壓力很強，有壓力反而是在鼓勵自己趕上別人，而能在有豐富資源及好老師、好同學的學校學習是種幸福，也常提醒自己要努力學習。康元輔說，和同學相較，自己的英文算是爛，這也是自己在暑假期間要加強的；另他很喜歡文學，也要在上大學前好好讀些書，充實自己。